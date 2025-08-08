مجلس از ارائه لایحه حمایت از خبرنگاران استقبال می کند

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاج بابایی با تبریک روز خبرنگار گفت: نقش رسانه در جامعه بسیار مهم بوده و رسانه رکن چهارم دموکراسی است، خبرنگاران ارتباط بین مسئولان و دولت را با مردم جامعه تسهیل می‌کنند.

نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه توجه به مسائل اصحاب رسانه و خبرنگاران نکته بسیار مهمی است، افزود: اصحاب رسانه عاشقانه کار می‌کنند اما به همان اندازه که کار و اطلاع رسانی مهم است توجه به دغدغه‌های خبرنگاران نیز بسیار مهم است، چرا که طبیعتاً اهالی رسانه مانند سایر اقشار، خانواده دارند و طبیعتاً باید به مسائل معیشتی و اقتصادی و دیگر مشکلات آنها، رسیدگی شود.

حاج بابایی ادامه داد: بدیهی است اگر از دغدغه‌های اهالی رسانه و خبرنگاران کمتر شود خدمت رسانی به جامعه و کشور ارتقا می‌یابد بنابراین امیدوارم دولت برای توجه جدی به مسائل و جایگاه خبرنگاری از طریق وزارت ارشاد لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارائه کند.

وی گفت:اینکه شنیده می‌شود بخشی از خبرنگاران و اهالی رسانه به دلیل مشکلات معیشتی و درآمدی بعد از چند سال فعالیت در عرصه اطلاع رسانی و خبرنگاری مجبور به تغییر شغل می‌شوند بسیار قابل تامل است، چراکه یک خبرنگار باسابقه، ظرفیت مهمی برای توسعه و پیشرفت جامعه محسوب می شود، بنابراین باید به مسائل مذکور رسیدگی شود.

حاج بابایی درباره ضرورت ارائه لایحه از سوی دولت برای رسیدگی به مسائل خبرنگاران گفت: طبیعتاً در این لایحه‌ برای حمایت از خبرنگاران باید به مسائل اقتصادی، معیشتی، مسکن، بیمه و سختی کار اهالی رسانه توجه شود و همچنین پشتوانه‌هایی برای اطلاع رسانی بهتر به جامعه لحاظ شود.نمایندگان مجلس از لایحه حمایت از خبرنگاران استقبال خواهند کرد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه توجه به نظام صنفی خبرنگاران مهم است، یادآور شد: بخشی از خبرنگاران نیز که عاشقانه در این شغل همچنان فعالیت دارند و به دنبال رفع مسائل و دردهای مردم هستند، اصطلاحا با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند، چراکه برخی حتی بیمه نیستند یا درآمدهای پایین دارند این در حالی است که برای توسعه و پیشرفت یک کشور در زمینه‌های مختلف مانند فرهنگ و اقتصاد و ... باید به مسائل اهالی رسانه و خبرنگاران توجه جدی، موثر و اورژانسی شود.

انتهای پیام/