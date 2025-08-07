سردار خادمی:
دشمن را سرجایش خواهیم نشاند
رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه ما هرگز آغازگر جنگی نبودهایم، گفت: از جنگ آموختههای بسیار خوبی داریم و حتماً دشمن را سرجایش خواهیم نشاند.
به گزارش ایلنا، سردار مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه در مراسم چهلمین روز شهادت سرلشکر محمد کاظمی با بیان اینکه دشمن که بارها اراده شکستناپذیر ملت ایران را دیده به جنگ روانی متوسل شد، اظهار کرد: دشمن سابقه تاریخی و تمدنی ما را خوب میشناسد؛ ایران صلحطلبِ جنگبلد است.
وی یادآور شد: ما هرگز آغازگر جنگی نبودهایم اما از جنگ آموختههای بسیار خوبی داریم. حتماً دشمن را سرجایش خواهیم نشاند. تاریخ گذشته ایران و رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت برای سیاستمداران و نظامیان زبده جهان، نگاه و راهبرد ایرانی را به تصویر کشیده است.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه تأکید کرد: امید ما فقط به خداست. ما در جنگ اخیر به هیچکس متکی نبودیم. دشمن بداند نقاط آسیبپذیری او در سطح منطقه در اختیار ماست.