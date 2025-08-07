پیام تبریک امیر ابوترابی به مناسبت روز خبرنگار
معاون روابط عمومی و رسانه ارتش به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار، پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ دوم سید حسن ابوترابی، معاون روابط عمومی و رسانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی ضمن تقدیر از خبرنگاران و تلاشهای آنان در راستای افزایش آگاهی عمومی، هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار را به آنان تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفدهم مردادماه، که به مناسبت شهادت شهید محمود صارمی، خبرنگار متعهد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، روز خبرنگار نامیده شد، فرصت مغتنمی برای گرامیداشت مقام شامخ مجاهدان عرصه اطلاعرسانی و تجلیل از کسانی است که با قلم و دوربین خویش، چراغ آگاهی را در جامعه روشن نگاه میدارند و با عمل به وظیفه روشنگری خود، لحظهای از رساندن صدای حقطلبی ملت غیور ایران، دریغ نمیکنند.
عرصه رسانه و خبرنگاری، رسالتی است خطیر و مسئولیتی اجتماعی که با صداقت، شجاعت، شرافت، بصیرت، ایستادگی، مقاومت و البته تعهد معنا پیدا میکند. در همین راستا، فرماندهی معظم کل قوا، ضمن تاکید چند باره بر جایگاه رفیع خبرنگاران و روزنامهنگاران، آنان را پیشگامان «جهاد تبیین» و سنگرنشینان دفاع از حقیقت در میدان جنگ روایتها دانستهاند.
واقعیت این است که خبرنگاران به عنوان چشم و گوش بیدار جامعه و پاسداران شریف عرصه آگاهی عمومی با انتشار اخبار صحیح، در مسیر مقابله با تحریف واقعیتها و تقویت امید و بصیرت در جامعه گام بر میدارند و نقشی اساسی در حفظ امنیت روانی و انسجام اجتماعی کشور ایفا میکنند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و شهدای رسانه، این روز خجسته را به همه خبرنگاران عزیز تبریک گفته و از تلاشهای خستگیناپذیر آنان در مسیر روشنگری و آگاهیبخشی. صمیمانه قدردانی میکنم. امید است که در سایه مجاهدت این عزیزان و توفیقات حضرت حق، رسانههای کشور همواره در خدمت حقیقت، امید و پیشرفت ایران اسلامی باشند.
معاون روابط عمومی و رسانه ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ دوم ستاد سید حسن ابوترابی