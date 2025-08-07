عزیزی:
امنیت ملی ایران خط قرمز ماست
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت: آنان که سودای تنش دارند، بدانند که امنیت ملی ایران خط قرمز ماست و پاسخ ما، هوشمندانه، قاطع و پشیمانکننده خواهد بود.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:
ایران، وارث تمدنی کهن و ریشه دار در تاریخ جهانی است. زبان تهدید، برای ملتی با تجربه هزاران ساله، نخنما و بیاثر است.
آنان که سودای تنش دارند، بدانند، امنیت ملی ایران خط قرمز ماست و پاسخ ما، هوشمندانه، قاطع و پشیمانکننده خواهد بود.