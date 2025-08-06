کنایه مشاور قالیباف به جلیلی/ مردم ایران قوم بنی اسرائیل نیستند
مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان یک عضو درخصوص مذاکرات گفت: مردم در روزهای جنگ نشان دادند که تمام قد پشت موسی هستند و قوم بنی اسرائیل نیستند که با بیخبری گوساله پرست بشن!
چند ساعت پس از انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی توسط پزشکیان، سعید جلیلی به صورت پیدرپی و در مخالفت با مذاکره، چهار توییت منتشر کرد.
جلیلی ابتدا نوشت: «وقتی شما در زمان مناسب، مقابل ظلم ظالمان نایستید، آنها به نقطهای خواهند رسید که امروز تمام جهان، جنایاتشان را مشاهده میکنند و مردم یک منطقه را با گرسنگی و انواع حملات به شهادت میرسانند.»
او سپس نوشت: «خداوند برای بنیاسرائیل پیامبری فرستاد تا آنها را از ظلم فرعون برهاند اما آنها پس از پیروزی بر فرعون، وقتی ۴۰ روز پیامبرشان به کوه طور رفت، گوساله پرست شدند؛ عدهای نیز امروز پس از اینکه دشمن در وسط مذاکره به ما حمله کرد و ملت ایران پیروز شد، مجدد دم از مذاکره میزنند!»
سعید جلیلی در توئیتی دیگر تأکید کرد: «آنهایی که فکر میکردند با یک مذاکره، میلیاردها دلار سرمایه وارد کشور میشود و با یک دیدار رؤسای جمهور در راهروی سازمان ملل، تمام مشکلات حل میشود، دیدند که وسط همین مذاکرات به ما حمله کردند اما امروز باز دم از همان مسیر قبلی میزنند!»
وی افزود: «این که رهبری میفرمایند جهت گیریها مهم هستند، ناظر بر همین موضوع است.»