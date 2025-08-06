خبرگزاری کار ایران
بسته شدن بیش از ۱۰۰ گلوگاه فساد در کشور

کد خبر : 1670807
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: بیش از ۱۰۰ گلوگاه فساد از سال گذشته تاکنون در کشور مسدود شده است.

به گزارش ایلنا،  رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه آیین تکریم و معارفه رئیس کل سازمان بازرسی لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به مسدود شد ۱۰۰ گلوگاه فساد در کشور گفت: شناسایی بیش از ۲۰۰ مورد دیگر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار فرآیند اصلاح امور در دستگاه‌های اجرایی کشور داشتیم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از بازگرداندن بیش از یک میلیون هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال خبر داد و گفت: این اراضی که غیرمجاز تصرف شده و یا تغییر کاربری غیرمجاز داده شده بود، با پیگیری همکاران ما به بیت‌المال برگشت خورد.

وی مهم‌ترین اولویت‌های سازمان در سال جدید را پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات، اصلاح فرآیند‌های فسادخیز و برخورد جدی و بدون اغماض با فساد عنوان کرد.

رحمانیان به مدیران دستگاه‌های اجرایی هشدار داد که هر جا بر مدار قانون حرکت کرده و با فساد برخورد کنند سازمان بازرسی حامی آنهاست، اما کسانی که به دنبال قانون‌شکنی، حاشیه‌سازی و ایجاد فضای نامطلوب در دستگاه‌های اجرایی باشند بدانند که سازمان بازرسی به صورت جدی و قاطع برخورد خواهد کرد.

