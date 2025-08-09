حجت‌الاسلام محمدحسن اختری رئیس مجمع جهانی اهل بیت(ع) سفیر سابق ایران در سوریه در رابطه با ارزیابی خود از شرایط فعلی منطقه و محور مقاومت گفت: شرایط منطقه در حال حاضر قابل پیش‌بینی نیست. در حال حاضر افرادی مانند من اطلاعات دقیقی از میدان و صحنه‌های موجود و از طرف‌هایی که درگیر هستند، در اختیار نداریم. اما وضعیت مقاومت بسیار خوب است.

شرایط حکومت لبنان خاص و ویژه شده است

معاون امور بین‌الملل دفتر رهبری ادامه داد: حزب‌الله الان در شرایط خوبی قرار دارد و توانمندی آن بالا است. مقاومت حزب‌الله در وضعیت بسیار مناسبی است، اما شرایط حکومت لبنان وضعیت خاص و ویژه‌ای است و در آینده مشخص خواهد شد که چگونه باید برخورد کرد و چگونه برخورد خواهند کرد.

دشمن طمع به کل منطقه دارد

حجت‌الاسلام اختری با بیان اینکه مسیر دشمن، این است که به طور مستمر جنایات خود را ادامه می‌دهد، اظهار کرد: ما نباید فکر کنیم که دشمنان ممکن است تغییر کنند. این‌ها تغییر نخواهند کرد، طمع به کل منطقه دارند و درصدد گسترش سلطه خود در منطقه هستند. آمریکا و کشورهای اروپایی هم پشتیبان آن‌ها هستند.

تمامی جریان‌های متجاوز، تحت کنترل آمریکای جنایتکار هستند

رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین عنوان کرد: هیچ‌یک از کشورهای اصلی اروپا تاکنون نه جنایات اسرائیل را محکوم کردند و نه در مقابل آن اقدام جدی انجام داده‌اند. سازمان ملل، شورای امنیت و سازمان حقوق بشر هم در عین حال که گاهی اوقات در مجامع‌شان صحبت‌هایی مطرح می‌شود اما هیچ‌گونه اقدام جدی انجام نداده و نمی‌توانند انجام دهند، زیرا به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود و کل این جریان‌ها تحت کنترل آمریکای جنایتکار و کشورهای حامی آن، مانند آلمان، انگلیس و فرانسه است.

به دنبال تجزیه منطقه هستند

وی ادامه داد: کشورهای اروپایی شریک در جنگ و جنایت هستند. نه تنها آمریکا بلکه فرانسه، آلمان و انگلیس هم در این جنایات نقش دارند. اساس تمام این جنایت‌ها، انگلیس است، خودش این وضعیت را به وجود آورده است. لذا در فکر و برنامه‌ریزی و توطئه و اعمال دیدگاه‌های خودشان هستند. یکی از این دیدگاه‌ها تجزیه منطقه و ایجاد کشورهای کوچک است تا این کشورها هرگز با یکدیگر به توافق نرسند.

در صورت خطای مجدد اسرائیل حیفا و تمام سرزمین‌های اشغالی مانند غزه خواهند شد

حجت‌الاسلام اختری با تاکید بر اینکه خط مقاومت در منطقه، قوی است، بیان کرد: عراق و عراقی‌ها در مسئله مقاومت مصمم هستند. یمن هم به همین ترتیب، به مقاومت خود ادامه می‌دهد. یمن به طور کامل در حال مقاومت است و بسیار کارساز است. قطعاً در آینده هم روش‌های قوی‌تر و سخت‌تری دنبال خواهد شد.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی نشان داده که در این راه مصمم است همانطور که ایستاد و مقابله کرد و اگر اسرائیل بار دیگر بخواهد خطایی انجام دهد، این بار ضربات جمهوری اسلامی قوی‌تر و سخت‌تر خواهد شد و حیفا و تمام مناطق اشغالی مانند غزه خواهند شد.

ملت ایران باید به هوش و آگاه باشند

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت در خصوص مقاومت ایران در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل تصریح کرد: جمهوی اسلامی ایران حتی در مقابل آمریکا هم ناز شست خود را نشان داد و با ضربه‌ای که به آن‌ها زده است، آنها حداقل به این نتیجه رسیده‌اند که به این سادگی جرائت ندارند در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی کنند.

وی تاکید کرد: آن‌ها حرکت جدیدی را آغاز کرده‌اند که از نظر فرهنگی، اجتماعی و ایجاد فشار سیاسی از کشورهای همسایه به جمهوری اسلامی آسیب بزنند. ملت ایران باید به هوش و آگاه باشند و مسائل را پیگیری کنند تا غافل‌گیری به وجود نیاید و نقشه‌های دشمن خنثی شود و باید تلاش کنیم این نقشه‌ها را خنثی کنیم.

حشدالشعبی منحل شدنی نیست

سفیر سابق ایران در سوریه در مورد طرح‌های آمریکا و اسرائیل برای نابودی حماس و ادغام حشدالشعبی در ارتش عراق تصریح کرد: این‌ها ادعا و خیالات است که خودشان رواج می‌دهند و بازگو می‌کنند که این مسائل را به زبان‌ها بیندازند. کسانی که باید در عراق تصمیم بگیرند و موثر هستند، رسماً اعلام کرده‌اند که حشدالشعبی منحل شدنی نیست. از طرف دیگر که من لازم نمی‌دانم توضیح دهم، حشدالشعبی قابل حذف در عراق نیست.

حماس نسبت به آغاز طوفان الاقصی قوی‌تر و گسترده‌تر شده‌‌

وی افزود: حماس هم به همین ترتیب است، حماس راه خود را پیدا کرده و حیاتش به همین شکل است. اکنون نیروهای حماس از آنچه در آغاز طوفان الاقصی بودند، بیشتر، قوی‌تر و گسترده‌تر شده‌‌اند. تشکیلات آن‌ها سر جای خود است و امکانات هم در دسترس دارند.

حجت‌الاسلام اختری در خصوص نحوه امدادرسانی به مردم غزه خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر فشاری که بر مردم غزه وجود دارد، برای حماس سخت است. اگر مسلمانان اقدام کنند و دست به دست هم دهند و راه‌های رساندن کمک به مردم غزه را پیدا کنند، می‌توانند مؤثر باشند. ایجاد فشار بر مصر و کشورهای دیگر هم می‌تواند راهگشا باشد. اگر کشتی‌های زیادی به سمت غزه حرکت کنند، ان‌شاءالله این مسئله جبران خواهد شد.

