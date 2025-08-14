خبرگزاری کار ایران
سردار مهری در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

تشریح نقش فراجا در جنگ ۱۲ روزه/ تقویت روحیه کارکنان توسط روحانیت

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا با اشاره به نقش فراجا در جنگ ۱۲ روزه گفت: روحانیت ما که در سازمان عقیدتی سیاسی فعال بودند، نقش فوق‌العاده‌ای در تقویت روحیه کارکنان ایفا کردند.

سردار تقی مهری، رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا در گفت‌وگو با ایلنا،  در رابطه با نقش فراجا در جنگ دوازده روزه، گفت: فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این دوران دفاع مقدس دوم با تمام توان، علاوه بر وظایف ذاتی خود که برقراری نظم و امنیت و امور ترافیکی بود، برای مقابله با جاسوسان و همچنین برخورد با کسانی که بعضاً از ریزپرنده‌ها به عنوان عوامل دشمن استفاده می‌کردند، به صحنه آمد. 

وی ادامه داد: با تمام توان در همه زمینه‌ها، چه در مرزها، چه در جاده‌ها، چه در مقرهای انتظامی و چه در ایستگاه‌های ایست بازرسی، در صحنه‌های مختلف حضور فیزیکی پیدا کرد.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا تاکید کرد: روحانیت ما که در سازمان عقیدتی سیاسی فعال بودند، نقش فوق‌العاده‌ای در تقویت روحیه کارکنان ایفا کردند. همچنین حضور فیزیکی سردار رادان، فرمانده  کل انتظامی، در همه صحنه‌ها، اعم از انتظامی، امنیتی، دفاعی و برخورد با جاسوسان، با کار اطلاعاتی، نقش فوق‌العاده و فزاینده‌ای در برقراری نظم و امنیت و پیروزی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در جنگ دوازده روزه تحمیلی صهیونیست‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران داشت.

 

 

خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
