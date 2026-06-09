نینا میردریکوند:
حذف قیمت از بستهبندی دارو، گامی بزرگ برای شفافیت بازار سلامت
مدیرعامل گروه دارویی نیک اختر آریا گفت: ارجاع مصرفکنندگان به سامانه TTAC، دسترسی به اطلاعات معتبر را تسهیل میکند.
به گزارش ایلنا، دکتر نینا میردریکوند، مدیرعامل گروه دارویی نیک اختر آریا، حذف قیمت از روی بستهبندی محصولات دارویی و ارجاع مصرفکنندگان به سامانه مرجع TTAC را اقدامی مثبت در راستای شفافیت، مقابله با تخلفات احتمالی و افزایش آگاهی عمومی دانست.
وی اظهار کرد: سامانه TTAC به عنوان مرجع رسمی استعلام اصالت و قیمت محصولات سلامتمحور، این امکان را برای مصرفکنندگان فراهم میکند تا با اطمینان بیشتری نسبت به قیمت مصوب و اصالت کالا اطلاع پیدا کنند و تصمیم آگاهانهتری داشته باشند.
مدیرعامل گروه دارویی نیک اختر آریا افزود: درج قیمت بر روی بستهبندی محصولات در شرایطی که قیمتها ممکن است بر اساس سیاستهای ابلاغی و تغییرات قانونی بهروزرسانی شوند، گاهی موجب بروز ابهام یا سوءبرداشت در میان مصرفکنندگان میشود. در مقابل، مراجعه به سامانه TTAC میتواند اطلاعات دقیق، بهروز و قابل استناد را در اختیار مردم قرار دهد.
دکتر نینا میردریکوند با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای دیجیتال در نظام سلامت گفت: استفاده از ظرفیت سامانههای هوشمند، علاوه بر افزایش شفافیت، به کاهش تخلفات احتمالی در زنجیره تأمین و توزیع محصولات سلامتمحور نیز کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: آگاهی بخشی به مصرفکنندگان درباره نحوه استفاده از سامانه TTAC باید در دستور کار متولیان حوزه سلامت قرار گیرد تا مردم بتوانند به سادگی از طریق تلفن همراه، اطلاعات مربوط به اصالت، قیمت و مشخصات محصولات را استعلام کنند.
مدیرعامل گروه دارویی نیک اختر آریا تصریح کرد: هر اقدامی که منجر به افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و دسترسی آسان مردم به اطلاعات معتبر شود، در نهایت به نفع مصرفکنندگان و نظام سلامت کشور خواهد بود.
نینا میردریکوند خاطرنشان کرد: فعالان صنعت دارو و مکمل نیز باید در کنار سیاستگذاران، نقش مؤثری در آموزش مصرفکنندگان و ترویج استفاده از سامانههای رسمی ایفا کنند.
وی با اشاره به اهمیت ارائه اطلاعات دقیق به مردم گفت: گروه دارویی نیک اختر آریا به عنوان نماینده رسمی هلث اید انگلستان در ایران، همواره بر شفافیت، اصالت محصولات و آگاهیبخشی به مصرفکنندگان تأکید داشته و معتقد است دسترسی به اطلاعات معتبر، حق مسلم مردم است.
مدیرعامل گروه دارویی نیک اختر آریا در پایان اظهار امیدواری کرد با توسعه استفاده از سامانه TTAC و همکاری همه بخشهای مرتبط، شاهد ارتقای اعتماد عمومی، افزایش شفافیت بازار سلامت و بهبود تجربه مصرفکنندگان در حوزه دارو و مکملهای غذایی باشیم.