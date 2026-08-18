لیست قیمت خرید مسکن در غرب تهران+ جدول
بازار خرید مسکن در غرب تهران با فاصله محسوس قیمتها میان محلههای لوکس و مناطق پرتقاضای خانوادگی، بار دیگر به یکی از مهمترین کانونهای جستوجوی خریداران تبدیل شده است.
بر اساس آخرین رصدهای میدانی صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید مسکن در غرب تهران به شرح زیر است:
در «شهرک غرب» یک واحد ۱۲۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۰، با قیمت ۵۴ میلیارد تومان معامله میشود. همچنین، واحدی ۱۴۰ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۴، در «سعادتآباد» با قیمت ۹۸ میلیارد تومان به فروش میرسد.
واحد دیگری، در «ستارخان» به متراژ ۹۵ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۵، با قیمت ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عرضه میشود.