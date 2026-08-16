اتهام کلاهبرداری علیه سلنا گومز و مادرش

سلنا گومز و تیم حقوقی‌اش در واکنش به شکایتی فدرال که این بازیگر و خواننده را به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران شرکت سلامت روان واندرمایند متهم کرده، با انتشار بیانیه‌ای تند اعلام کردند این اتهامات «کاملاً بی‌اساس» است.

متیو اس. روزنگارت، وکیل سلنا گومز، در گفت‌وگو با مجله پیپل گفت: «ادعاهایی مبنی بر اینکه سلنا گومز به هر شکلی مرتکب "کلاهبرداری" یا هر تخلف دیگری شده، چه از نظر واقعی و چه از نظر حقوقی، کاملاً بی‌اساس است.»

او افزود: «ما با جدیت از این اتهامات نادرست دفاع خواهیم کرد و در واقع در حال ارائه درخواست برای رد این ادعاهای بی‌پایه علیه او هستیم.»

این شکایت روز پنجشنبه در دادگاه فدرال ثبت شده و علاوه بر گومز، مندی تیفی، مادر او و یکی از بنیان‌گذاران Wondermind، را نیز به‌عنوان متهم معرفی کرده است.

شاکیان مدعی‌اند تیم واندرمایند درباره مسیر رشد و ساختار مدیریتی این شرکت «اطلاعات نادرست» ارائه کرده است. این شرکت در سال ۲۰۲۱ با هدف دسترسی آسان‌تر مردم به منابع مرتبط با سلامت روان تأسیس شد.

سرمایه‌گذاران می‌گویند سلنا گومز و مادرش حدود ۱.۲ میلیون دلار از آنها سرمایه جذب کرده‌اند.

در این دادخواست همچنین ادعا شده گومز قراردادی را امضا کرده بود که بر اساس آن قرار بود «به‌عنوان مدیر بازاریابی، فعالانه در ساخت و توسعه شرکت مشارکت کند»، اما بعداً این تعهد را «نادیده گرفته است».

شاکیان همچنین مدعی‌اند واندرمایند از همکاری با شرکت‌هایی مانند فلدیلیتی و جی پی مورگان برای ارائه خدمات سلامت روان به کارکنان آنها خبر داده بود، در حالی که چنین قراردادهایی اساساً وجود نداشته‌اند. همچنین برخی وعده‌ها درباره ایجاد پروفایل‌های چهره‌های مشهور، راه‌اندازی یک اپلیکیشن «پیشگامانه» و قراردادهای تبلیغاتی نیز عملی نشده است.

در بخش دیگری از شکایت آمده است که واندرمایند «بی‌سروصدا فروپاشید»، در حالی که هیچ‌یک از بنیان‌گذاران، مدیران یا اعضای هیئت‌مدیره شرکت، سرمایه‌گذاران را در جریان وضعیت آن قرار ندادند.

سرمایه‌گذاران می‌گویند تنها در سال ۲۰۲۵ و پس از انتشار گزارشی در نشریه د کات از «آشفتگی مالی و عملیاتی» شرکت مطلع شدند. آن گزارش همچنین مدعی شده بود که گومز تلاش می‌کرد خود را از شرکت دور کند و به ماجرای پرحاشیه برکناری دانیلا پیرسون، مدیرعامل سابق واندرمایند، پرداخته بود.

مندی تیفی تاکنون درباره این شکایت اظهارنظری نکرده است. با این حال، پیرسون در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز تمامی اتهامات علیه خود را «قاطعانه» رد کرده و گفته است از فرصت ارائه اسناد و مدارک مالی برای روشن شدن واقعیت استقبال می‌کند.