علت صدای کلاچ هنگام فشار دادن پدال

یکی از مشکلات رایجی که بسیاری از رانندگان با آن مواجه می شوند، ایجاد صدا هنگام فشار دادن پدال کلاچ است. اگر برای شما هم این سؤال ایجاد شده که چرا وقتی کلاچ می گیرم صدا میده؟ باید بدانید که این صدا همیشه به معنی خرابی دیسک و صفحه نیست و ممکن است از قطعات مختلفی مانند بلبرینگ کلاچ، دوشاخه کلاچ، سیم کلاچ، سیستم هیدرولیک یا حتی بخش هایی از گیربکس ایجاد شود.

چرا وقتی کلاچ می گیرم صدا میده؟

رایج ترین دلیل ایجاد صدا هنگام گرفتن کلاچ، خرابی یا فرسودگی قطعاتی است که در زمان فشردن پدال فعال می شوند. مهم ترین این قطعات شامل بلبرینگ کلاچ، دوشاخه کلاچ و مکانیزم انتقال نیرو از پدال به مجموعه کلاچ هستند.

با فشار دادن پدال، نیروی وارد شده از طریق سیم کلاچ یا سیستم هیدرولیکی به دوشاخه منتقل شده و دوشاخه باعث حرکت بلبرینگ کلاچ می شود. هرگونه اصطکاک، خشکی، خرابی یا لقی در این مسیر می تواند باعث ایجاد صدا شود.

علت صدای کلاچ هنگام گرفتن پدال چیست؟

۱. خرابی بلبرینگ کلاچ (بلبرینگ رهاکننده)

یکی از شایع ترین دلایل صدای کلاچ، خرابی بلبرینگ رهاکننده کلاچ (Clutch Release Bearing) است. این قطعه هنگام فشردن پدال کلاچ وارد عمل شده و باعث جدا شدن صفحه کلاچ از فلایویل می شود.

زمانی که بلبرینگ کلاچ دچار فرسودگی، کمبود روانکاری یا آسیب داخلی شود، معمولاً صداهایی مانند:

زوزه

وزوز

صدای ساییدگی

قیژ قیژ

ایجاد می کند.

یکی از نشانه های مهم خرابی بلبرینگ کلاچ این است که صدا هنگام فشار دادن پدال بیشتر شده و با رها کردن آن کاهش پیدا می کند.

در صورت بی توجهی به این مشکل، خرابی بلبرینگ می تواند به صفحه فشار و سایر اجزای مجموعه کلاچ آسیب وارد کند.

۲. خشک شدن اتصالات و کمبود گریس در سیستم کلاچ

بخش های مختلف سیستم کلاچ برای حرکت روان نیاز به روانکاری مناسب دارند. در صورتی که محل های تماس مانند محور دوشاخه کلاچ یا قسمت های متحرک مجموعه خشک شوند، هنگام فشار دادن پدال اصطکاک افزایش پیدا کرده و صدای جیرجیر ایجاد می شود.

این نوع صدا معمولاً در مراحل اولیه با یک سرویس ساده و روانکاری صحیح قابل برطرف شدن است.

البته باید توجه داشت که استفاده از روغن یا گریس نامناسب می تواند باعث جذب گردوغبار و ایجاد مشکلات بیشتر شود. روانکاری سیستم کلاچ باید توسط فرد متخصص و در نقاط مناسب انجام شود.

۳. خرابی یا فرسودگی دوشاخه کلاچ

دوشاخه کلاچ قطعه ای است که نیروی وارد شده از سمت پدال را به بلبرینگ کلاچ منتقل می کند. این قطعه به دلیل تحمل فشار زیاد ممکن است به مرور زمان دچار ساییدگی، ترک یا تغییر شکل شود.

خرابی دوشاخه کلاچ می تواند علائمی مانند موارد زیر ایجاد کند:

صدای تق تق هنگام گرفتن کلاچ

سفت شدن پدال

کاهش نرمی عملکرد کلاچ

احساس ضربه هنگام فشار دادن پدال

در برخی خودروها خرابی بوش ها و محل اتصال دوشاخه نیز باعث ایجاد صدا می شود.

۴. مشکل در سیم کلاچ

در خودروهایی که از سیم کلاچ استفاده می کنند، خرابی این قطعه یکی دیگر از دلایل صدای کلاچ است.

با گذشت زمان ممکن است سیم کلاچ:

خشک شود

کش بیاید

در مسیر خود گیر کند

نیاز به تنظیم داشته باشد

در این شرایط معمولاً راننده علاوه بر شنیدن صدا، تغییر در حالت پدال کلاچ را نیز احساس می کند.

در خودروهایی که دارای کلاچ هیدرولیکی هستند، به جای سیم کلاچ باید قطعاتی مانند سیلندر اصلی کلاچ، سیلندر فرعی و مسیر روغن هیدرولیک بررسی شوند.

۵. خرابی دیسک و صفحه کلاچ

بسیاری از رانندگان تصور می کنند هر صدایی که از کلاچ شنیده می شود مربوط به دیسک و صفحه کلاچ است، اما این موضوع همیشه درست نیست.

فرسودگی دیسک و صفحه معمولاً با نشانه هایی مانند:

لغزش کلاچ

بوی سوختگی

لرزش هنگام حرکت اولیه

بالا رفتن دور موتور بدون افزایش سرعت

شناخته می شود.

با این حال، اگر فنرهای داخلی صفحه کلاچ آسیب دیده باشند یا مجموعه کلاچ دچار تاب دیدگی شود، ممکن است صداهای غیرعادی نیز ایجاد شود.

۶. ایراد در گیربکس دستی

گاهی اوقات صدایی که هنگام گرفتن کلاچ شنیده می شود، از خود سیستم کلاچ نیست و به گیربکس دستی مربوط می شود.

برای مثال خرابی بلبرینگ شفت ورودی گیربکس یا وجود مشکل در قطعات داخلی جعبه دنده می تواند باعث ایجاد صداهایی شود که با گرفتن کلاچ تغییر می کنند.

به همین دلیل تشخیص دقیق منشأ صدا اهمیت زیادی دارد و نباید بدون بررسی، فقط دیسک و صفحه را مقصر دانست.

جدول تشخیص علت صدای کلاچ

نوع صدا یا نشانه علت احتمالی صدای قیژ قیژ هنگام فشار دادن پدال کمبود گریس یا خرابی بلبرینگ کلاچ صدای زوزه هنگام گرفتن کلاچ خرابی بلبرینگ رهاکننده قطع شدن صدا بعد از گرفتن کلاچ احتمال مشکل در گیربکس یا بلبرینگ شفت ورودی لرزش هنگام شروع حرکت خرابی دیسک و صفحه یا فلایویل سفت شدن پدال همراه با صدا مشکل سیم کلاچ یا مکانیزم انتقال نیرو

چگونه علت صدای کلاچ را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص بهتر، باید به زمان ایجاد صدا توجه کرد:

اگر صدا فقط هنگام گرفتن کلاچ ایجاد شود:

احتمال خرابی بلبرینگ کلاچ، دوشاخه یا قطعات متحرک بیشتر است.

اگر صدا در حالت رها بودن کلاچ شنیده شود و با گرفتن پدال قطع شود:

ممکن است مشکل از بلبرینگ شفت ورودی یا اجزای داخلی گیربکس باشد.

اگر صدا همراه با لرزش باشد:

احتمال خرابی دیسک و صفحه یا فلایویل افزایش پیدا می کند.

آیا صدای کلاچ خطرناک است؟

شدت خطر به دلیل ایجاد صدا بستگی دارد. برخی صداهای جزئی ممکن است تنها به دلیل خشک شدن یک قطعه ایجاد شوند، اما صداهای شدید مانند:

صدای ساییدگی فلز

زوزه بلند

ضربه هنگام گرفتن کلاچ

همراه شدن صدا با لرزش

نیاز به بررسی سریع دارند.

ادامه رانندگی با کلاچ معیوب می تواند باعث آسیب بیشتر به مجموعه کلاچ، فلایویل و حتی گیربکس شود و هزینه تعمیرات را افزایش دهد.

چگونه صدای کلاچ را برطرف کنیم؟

برای رفع صدای کلاچ ابتدا باید علت اصلی مشخص شود. روش های معمول تعمیر شامل موارد زیر است:

بررسی و تعویض بلبرینگ کلاچ در صورت خرابی

تنظیم یا تعویض سیم کلاچ

روانکاری نقاط متحرک سیستم کلاچ

بررسی دوشاخه و اتصالات کلاچ

کنترل وضعیت دیسک و صفحه

بررسی گیربکس در صورت احتمال خرابی قطعات داخلی

سوالات متداول درباره صدای کلاچ

چرا وقتی کلاچ می گیرم صدای قیژ قیژ می آید؟

معمولاً این صدا به دلیل خشک شدن قطعات متحرک، کمبود گریس یا خرابی بلبرینگ کلاچ ایجاد می شود.

آیا صدای کلاچ نشانه تمام شدن دیسک و صفحه است؟

خیر. تمام شدن دیسک و صفحه بیشتر با لغزش، لرزش و بوی سوختگی مشخص می شود و هر صدایی به معنی پایان عمر آن نیست.

چرا صدای کلاچ با گرفتن پدال قطع می شود؟

در برخی موارد قطع شدن صدا هنگام گرفتن کلاچ می تواند به مشکلات مربوط به گیربکس یا بلبرینگ شفت ورودی مرتبط باشد.

آیا می توان با کلاچ صدا دار رانندگی کرد؟

اگر صدا خفیف باشد ممکن است مدتی قابل استفاده باشد، اما در صورت افزایش صدا یا همراه شدن آن با لرزش و سختی تعویض دنده، بهتر است خودرو بررسی شود.