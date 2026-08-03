جزئیات جدید از حبس ۳۷۳مسافر در هواپیمای امارات
با اینکه امارات خود را یکی از بهترین ایرلاینهای جهان معرفی میکند، اما ۳۷۳ مسافر پرواز آن به چین شبی را تجربه کردند که هیچکدام از تبلیغات لاکچری این شرکت توان جبرانش را نداشت و ۲۴ ساعت در آسمان و زمین حبس شدند.
ماجرای تلخ مسافران پرواز EK۳۰۲ خطوط هوایی امارات که روز ۲۲ تیرماه از دبی عازم شانگهای بودند، این روزها با انتشار جزئیات تازه در رسانههای عربی و بینالمللی دوباره سر زبانها افتاده است.
آنچه قرار بود یک پرواز معمولی چندساعته باشد، به کابوسی ۲۴ ساعته در آسمان و زمین تبدیل شد.
قصه از جایی شروع شد که هواپیمای غولپیکر ایرباس A۳۸۰ با ۳۷۳ مسافر به مقصد فرودگاه شانگهای پودونگ در آسمان چین بود، اما طوفان و باران شدید اجازه نداد خلبان بتواند در شانگهای به زمین بنشیند.
به ناچار، خلبان مسیر را عوض کرد و ساعت ۹ شب به وقت محلی در فرودگاه شهر همسایه یعنی هانگژو فرود آمد؛ فرودگاهی که حدود ۱۵۰ کیلومتر با مقصد اصلی فاصله داشت.
اما ماجرا تازه شروع شده بود. به محض نشستن هواپیما، مشکل اول سر رسید: خدمه پرواز دیگر اجازه ادامه کار نداشتند، چون ساعت کاری قانونی آنها به پایان رسیده بود و مقررات ایمنی اجازه نمیداد با همان تیم به پرواز ادامه دهند.
از طرفی، فرودگاه هانگژو معمولاً میزبان هواپیماهای کوچکتری مثل ایرباس A۳۵۰ است و تیمی که توانایی هدایت A۳۸۰ عظیمالجثه را داشته باشد، در آنجا موجود نبود. به ناچار، شرکت امارات مجبور شد از شانگهای یک خدمه جایگزین برای این ابرهواپیما بیاورد.
مسافران که در صندلیهای تنگ خود گیر کرده بودند، چشم به راه ورود خدمه جدید بودند. اما ساعات انتظار در کابین به تدریج غیرقابلتحملتر میشد.
تهویه هوا ضعیف کار میکرد و هوای داخل کابین گرم و خفهکننده شده بود. مهمانداران تا حد توان، آب آشامیدنی، ماکارونی فوری و تنقلات پخش میکردند، اما نبود خبری دقیق از زمان حرکت، نگرانی را دوچندان میکرد. یکی از مسافران بر اثر گرمای زیاد و خستگی مفرط از حال رفت و دو بار آمبولانس به پای پلههای هواپیما آمد تا او را مداوا کند.
ساعت از نیمهشب گذشت و خدمه جایگزین بالاخره وارد فرودگاه شدند. مسافران نفسی راحت کشیدند، اما دقایقی بعد اعلام شد که یک مشکل فنی جدید هم مانع از پرواز شده است .
زمان حرکت چندین بار عقب افتاد: اول ساعت ۳ بامداد، سپس ۴:۳۰ صبح، تا اینکه سرانجام پرواز به طور کامل لغو شد.
بسیاری از مسافران از اینکه چرا اجازه پیاده شدن ندارند، ناراضی بودند اما کارشناسان هوانوردی توضیح میدهند که خروج مسافران از یک پرواز بینالمللی در فرودگاهی غیر از مقصد اصلی، کار سادهای نیست؛ چون باید با اداره مهاجرت و گمرک هماهنگ شود و فقط باز کردن درهای هواپیما کافی نیست.
شرکت امارات هم در بیانیه رسمی خود تأکید کرد که موضوع به دلیل مشکلات فنی و تعویض خدمه بوده و شایعات مربوط به مخالفت مأموران مرزی با پیاده شدن مسافران را تکذیب کرد. با این حال، بسیاری از مسافران از اینکه خبر درست و حسابی به آنها نمیدادند، خیلی ناراضی بودند.
سرانجام، ساعت ۷:۳۰ صبح روز بعد، اولین گروه از مسافران اجازه یافتند پیاده شوند و تا ساعت ۹ صبح، همه آنها از هواپیما خارج شدند؛ یعنی حدود ۱۲ ساعت پس از فرود در هانگژو و تقریباً ۲۴ ساعت از لحظه برخاستن از دبی.
بدین ترتیب، سفری که میبایست چندساعته تمام شود، با یک شب بیخوابی و تحمل گرما و بیخبری در شهری ناآشنا به پایان رسید.
شرکت امارات نیز در پی این ماجرا، ضمن عذرخواهی رسمی از مسافران، قول همکاری برای جبران این اتفاق ناگوار را داد.