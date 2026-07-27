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اگر دستگاه گوارش و معده حساس دارید این موارد را رعایت کنید

اگر دستگاه گوارش و معده حساس دارید این موارد را رعایت کنید
کد خبر : 1819189
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نفخ، سوزش، سنگینی و سوءهاضمه گاهی فقط نتیجه پرخوری نیست؛ انتخاب‌های غذایی روزانه هم می‌توانند معده حساس را تحریک کنند. برخی خوراکی‌های پرمصرف،ممکن است روند هضم را دشوار کنند و علائم گوارشی را افزایش دهند. شناخت این مواد غذایی می‌تواند به داشتن معده‌ای آرام‌تر کمک کند.

معده حساس از عهده هضم برخی از غذاها برنمی‌آید و چنانچه اهمیت ندهید و آن مواد خوراکی را مصرف کنید، بیماری معده‌تان و درنتیجه وضعیت گوارشی‌تان بدتر می‌شود.

اگر دستگاه گوارش و معده حساس دارید، باید بدانید کدام یک از غذاها برای معده‌تان مضر است و دچار سوء‌هاضمه می‌شوید. از غذاهایی که مناسب معده حساس نیست، باید به موارد زیر اشاره کرد:

۱. لبنیات

معده حساس نمی‌تواند محصولات لبنی را هضم و جذب کند. اگر معده‌تان ضعیف و حساس است با مصرف این محصولات دچار نفخ شدید می‌شوید. این موضوع به لاکتوز، نوعی قند در شیر، برمی‌گردد. معده بسیاری از افراد توانایی هضم لاکتوز را ندارد. البته ماست و پنیر، لاکتوز بسیار کمتری دارند و احتمال دارد با دستگاه گوارش رفتار دوستانه‌تری داشته باشند. افراد دارای معده‌های حساس بهتر است محصولات بدون لاکتوز تهیه و مصرف کنند.

۲. خوراکی‌های تند

غذاهای تند روی برخی از افراد اثر منفی گذاشته و آنها را دچار سوء‌هاضمه می‌کند. اگر معده و گوارش حساسی دارید هرگز غذای تند مصرف نکنید.

۳. غذاهای اسیدی

رب گوجه‌فرنگی و مرکباتی چون لیموترش، پرتقال و گریپ‌فروت اسیدی هستند و موجب مشکلات گوارشی می‌شوند. همچنین نوشابه‌های گازدار هم اسیدی هستند. بنابراین اگر معده حساسی دارید، از این خوراکی‌ها مصرف نکنید.

۴. غذاهای چرب و سرخ‌شده

غذاهای چرب و سرخ‌شده، دستگاه گوارش را دچار گرفتگی و انقباض کرده و از عملکرد معده به‌شدت می‌کاهند. درنتیجه، عمل هضم بیش از حد آهسته شده و یبوست به‌وجود می‌آید. برای اینکه معده حساس‌تان را به زحمت نیندازید، غذاهای کم‌چرب مصرف کنید.

۵. غذاهای فرآوری‌شده

غذاهای فرآوری‌شده به‌دلیل فیبر بسیار پایین موجب یبوست می‌شوند. همچنین این نوع غذاها حاوی انواع نگهدارنده و رنگ‌های مصنوعی هستند و افراد با معده حساس را دچار مشکلات گوارشی می‌کنند.

از دیگر مواد خوراکی که معده‌های حساس را به دردسر می‌اندازند، باید به خوراکی‌های کافئین‌دار مثل قهوه، چای و شکلات، همچنین الکل و شیرین‌کننده سوربیتول که در آدامس به‌وفور یافت می‌شود، اشاره کرد. برای داشتن معده و گوارشی آرام بهتر است به سراغ این غذاهای مضر نروید.

 

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