اگر دستگاه گوارش و معده حساس دارید این موارد را رعایت کنید

۲. خوراکی‌های تند

غذاهای تند روی برخی از افراد اثر منفی گذاشته و آنها را دچار سوء‌هاضمه می‌کند. اگر معده و گوارش حساسی دارید هرگز غذای تند مصرف نکنید.

۳. غذاهای اسیدی

رب گوجه‌فرنگی و مرکباتی چون لیموترش، پرتقال و گریپ‌فروت اسیدی هستند و موجب مشکلات گوارشی می‌شوند. همچنین نوشابه‌های گازدار هم اسیدی هستند. بنابراین اگر معده حساسی دارید، از این خوراکی‌ها مصرف نکنید.

۴. غذاهای چرب و سرخ‌شده

غذاهای چرب و سرخ‌شده، دستگاه گوارش را دچار گرفتگی و انقباض کرده و از عملکرد معده به‌شدت می‌کاهند. درنتیجه، عمل هضم بیش از حد آهسته شده و یبوست به‌وجود می‌آید. برای اینکه معده حساس‌تان را به زحمت نیندازید، غذاهای کم‌چرب مصرف کنید.

۵. غذاهای فرآوری‌شده

غذاهای فرآوری‌شده به‌دلیل فیبر بسیار پایین موجب یبوست می‌شوند. همچنین این نوع غذاها حاوی انواع نگهدارنده و رنگ‌های مصنوعی هستند و افراد با معده حساس را دچار مشکلات گوارشی می‌کنند.

از دیگر مواد خوراکی که معده‌های حساس را به دردسر می‌اندازند، باید به خوراکی‌های کافئین‌دار مثل قهوه، چای و شکلات، همچنین الکل و شیرین‌کننده سوربیتول که در آدامس به‌وفور یافت می‌شود، اشاره کرد. برای داشتن معده و گوارشی آرام بهتر است به سراغ این غذاهای مضر نروید.