یک تصادف جزئی یا مشکل فنی ساده که زمانی با هزینه‌ای معقول برطرف می‌شد، حالا می‌تواند فاکتوری چند هزار دلاری روی دست مالکان بگذارد. تورم قطعا در این میان بی‌تاثیر نبوده، اما متهم اصلی، پیچیدگی بی‌سابقه خودروهای امروزی در مقایسه با نسل‌های گذشته است. ماشین‌های جدید پر از دوربین، حسگر، کامپیوتر و سامانه‌های هوشمند پیشرفته‌اند؛ امکاناتی که ایمنی و رفاه بیشتری به همراه می‌آورند، اما هنگام خرابی، صورت‌حساب سنگینی را به همراه دارند.

کامپیوترهایی روی چهار چرخ

یکی از دلایل اصلی بالا رفتن هزینه تعمیرات، ورود بی‌حد و مرز فناوری به تجهیزات استاندارد خودروهاست. آپشن‌هایی مانند کروز کنترل تطبیقی، رادار بین خطوط، پایش نقاط کور و ترمز اضطراری خودکار که زمانی فقط در ماشین‌های لوکس دیده می‌شدند، حالا در مدل‌های معمولی هم وجود دارند.

این سیستم‌ها به دوربین‌ها و سنسورهایی متکی هستند که در گوشه‌ و کنار بدنه نصب شده‌اند. در یک تصادف کوچک، سپر دیگر فقط یک قطعه پلاستیکی ساده نیست، بلکه محفظه نگهداری رادارهای گران‌قیمت است. حتی تعویض یک شیشه جلوی ساده هم داستان خود را دارد؛ زیرا دوربین‌های تشخیص مسیر پشت شیشه قرار دارند و پس از تعویض، باید دوباره با دقت بالا کالیبره شوند.

دلایلی که فاکتورها را فضایی می‌کند

افزایش هزینه‌های تعمیرات حاصل ترکیب چند عامل مهم است. خودروهای امروزی ده‌ها کامپیوتر کوچک را در خود جای داده‌اند که عیب‌یابی آن‌ها تجهیزات پیشرفته می‌خواهد. قطعات موتور مانند توربوشارژرها و سیستم‌های انژکتور مستقیم پیچیده‌تر شده‌اند و دیگر خبری از تعمیر با آچار و ابزارهای ساده در پارکینگ خانه نیست.

امروزه تعمیرکار علاوه بر تعویض قطعه، باید خودرو را به نرم‌افزارهای مخصوص متصل کند تا قطعه جدید با سیستم مرکزی همگام‌سازی شود. این حجم از پیچیدگی نیازمند تکنسین‌های آموزش‌دیده‌ای است که دستمزد بالاتری دارند و همین موضوع هزینه اجرت را به شدت بالا می‌برد.

از برقی‌ها تا بنزینی‌ها؛ دردسر مشترک ماشین‌های جدید

هرچند خودروهای برقی به خاطر قطعات مکانیکی کمتر، نیاز به سرویس‌های دوره‌ای کمتری دارند، اما در صورت بروز مشکل در سیستم‌های ولتاژ بالا یا باتری‌ها، هزینه‌های کمرشکنی روی دست مالک می‌گذارند. با این حال، گزارش‌ها و تجربیات رانندگان نشان می‌دهد که این موضوع فقط منحصر به برقی‌ها نیست.

چه ماشین بنزینی سوار شوید چه برقی، وجود سنسورها و دوربین‌های پنهان‌شده در زیر سپر، جلوپنجره و چراغ‌ها باعث شده که یک تصادف معمولی، ساعتها زمان صرف کالیبره‌کردن سنسورها کند و هزینه‌ای چند برابری به همراه داشته باشد.

کوچ به سمت قدیمی‌ها

افزایش بی‌رویه هزینه تعمیرات باعث شده تا برخی رانندگان تمایل بیشتری به نگهداری خودروهای قدیمی‌تر خود داشته باشند. ماشین‌های دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ فاقد پیچیدگی‌های الکترونیکی امروزی هستند و ساختار ساده‌تر آن‌ها موجب می‌شود تعمیراتشان سریع‌تر و ارزان‌تر انجام شود. برای خیلی از خریداران، جذابیت یک ماشین قدیمی دیگر فقط نوستالژی نیست، بلکه فرار از فاکتورهای سنگین تعمیرگاه‌های مدرن است.

تاوان پیشرفت؛ ایمنی بیشتر به قیمت هزینه‌های بالاتر

خودروهای امروزی ایمن‌تر، کم‌مصرف‌تر و راحت‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ هستند، اما این رفاه و امنیت تاوان مالی خود را دارد. هر امکانات جدیدی که برای راحتی راننده اضافه می‌شود، یک لایه به پیچیدگی فنی خودرو می‌افزاید. هنگام خرید یک ماشین جدید، دیگر نباید فقط به قیمت پشت شیشه نگاه کرد؛ چرا که هزینه‌های پنهان نگهداری و تعمیرات، سهم بزرگی از آینده مالی آن خودرو را تشکیل می‌دهند.