نوشیدنی‌های کافی شاپی که پایه قهوه، شیر و شکلات دارند، بسیار محبوب هستند، به طوری که بسیاری از افراد را برای دورهمی و گپ و گفت‌های دوستانه به کافه‌ها می‌کشاند. به طور معمول این نوشیدنی‌ها بسیار گران هستند و شما می‌توانید در منزل با روشی آسان و کمی خلاقیت یک لیوان نوشیدنی خنک و خوشمزه کافی شاپی تهیه کنید.

شیک یکی از همین نوشیدنی‌های کافی شاپی است است که پایه شیر و بستنی دارد و معمولا با انواع میوه، شکلات و مغزهای آجیلی ترکیب می‌شود. شیک موز و طالبی نوعی نوشیدنی خنک میوه‌ای است که از ترکیب موز و طالبی با بستنی و شیر تهیه می‌شود و روش درست کردن آن بسیار آسان است، پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه شیک موز و طالبی همراه ما باشید.

مواد لازم

طالبی: ۱ لیوان

موز: ۱ عدد

بستنی لیوانی کوچک: ۳ عدد

شیر: نصف لیوان

یخ: نصف لیوان

طرز تهیه

برای درست کردن این شیک خوشمزه کافی است طالبی خرد شده را همراه با موز خرد شده، بستنی و شیر داخل دستگاه غذاساز یا پارچ مخلوط کن بریزید و سی ثانیه بزنید تا یکدست شود. یخ‌ها را داخل لیوان بریزید، سپس شیک آماده را روی یخ بریزید و سرو کنید، نوش جان.

ـ طالبی سرشار از مواد مغذی است که برای سلامت بدن مفید هستند. طالبی حاوی کربوهیدرات، پروتئین، آب، پتاسیم، کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر و روی است. همچنین طالبی دارای ویتامین A، بتاکاروتن، ویتامین B یک، دو، شش، ویتامین C و ویتامین K است. هنگام خرید طالبی برای اینکه بتوانید یک طالبی شیرین و آبدار را تهیه کنید، باید به این نکات توجه داشته باشید:

۱ـ اگر طالبی شیرین را نزدیک بینی‌تان ببرید و آن را بو کنید، عطر و بوی خوشایندی دارد.

۲ـ یک طالبی خوب باید پوست زبر داشته باشد.

۳ـ طالبی خوب و شیرین یا زرد متمایل به سبز است یا زردی کم‌رنگ دارد.

۴ـ سر طالبی باید نرم‌تر از بدنه باشد. اگر همه قسمت‌های طالبی نرم بود، قطعاً آن طالبی بیش از حد رسیده و ترشیده است.

۵ـ یک طالبی سالم و شیرین خطوط سبز کم‌رنگ دارد؛ بنابراین اگر خطوط سبز روی پوست تیره‌تر بود، آن طالبی تازه نیست.

منبع فرارو

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