عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان کرد: اگزما یک بیماری مزمن شایع التهابی پوست است که از لحاظ بافت‌شناسی همراه با ارتشاح لنفوهیستیوتیک دور عروقی درم فوقانی توأم با اسپونژیوز و درجات مختلفی از اکانتوز بوده و از نظر بالینی با خارش، بثورات قرمز رنگ، ترک‌خوردگی، پوسته ریزی و ضایعات پاپولووزیکولر است.

وی اظهار کرد: اگزمای دست از اگزماهای شایع پوستی است که ازنظر ریخت‌شناسی به انواع پمفولیکس، هیپرکراتوتیک، حلقه‌ای، Focal palmar peeling پیش‌بند، (fingertip) اگزمای نوک انگشتان، (ring) سکه‌ای یا دیسکوئید و درماتیت دست، (apron) خانم‌های خانه‌دار تقسیم می‌شود. اگزما به واسطه مجموعه‌ای از عوامل از جمله: عوامل ذاتی و اکتسابی (تحریکی یا آلرژیکی) بروز و شایع‌ترین نوع آن همان تحریکی است که به نام اگزمای خشک‌دست در بین زنان خانه‌دار به‌وفور دیده می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: میزان مبتلایان به اگزمای دست حدود ۲ تا ۱۰ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده و قشر زنان خانه‌دار به واسطه تماس بیشتر با آب و مواد شوینده با این بیماری در ارتباط هستند. اصلی‌ترین روش‌های درمانی به صورت سیستمیک و موضعی شامل کورتیکواستروییدها، بازدارنده‌ها، نرم‌کننده‌ها و دوکسپین هستند.

رشیدی‌پور اضافه کرد: استفاده زیاد از روش‌های درمانی معمول باعث بروز علائمی مانند تحلیل‌رفتن پوست و باعث سوزش و عوارض زیان‌آوری در درازمدت می‌شوند. استفاده از نرم‌کننده‌ها هم برای آبپوشی باعث فرونشاندن مخاط می‌شوند استفاده از دوکسپین نیز باعث سوزش در موضع مصرف و خواب‌آلودگی می‌شود.

وی یادآور شد: بیماران مبتلا به اگزما اغلب واکنش ضعیفی نسبت به این روش‌های درمانی دارند. باید این نکته را مدنظر داشت که استفاده از داروهای موضعی ارجحیت بیشتری نسبت به سیستمیک دارند. گیاهان دارویی به‌عنوان بخش مهمی در درمان سنتی، سال‌های زیادی است که مورداستفاده قرار گرفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که ۷۴ درصد از داروهای طب نوین گیاهی هستند، به این صورت که کاربردهای مدرن مستقیماً با استفاده‌های سنتی به‌عنوان درمان گیاهی توسط افراد بومی استفاده می‌شود. همچنین اعلام کرده ۶۵ تا ۸۰ درصد جمعیت جهان از درمان‌های سنتی به‌عنوان اولین شکل دارویی و ۸۵ درصد از گیاهان و فرآورده‌های گیاهی استفاده می‌کنند.

رشیدی‌پور در ادامه از اجرای طرح محصول محور اثر اسانس گیاه نعناع فلفلی و اسطوخودوس بر کاهش شدت علایم اگزما و پسوریازیس خبر داد و گفت: اسطوخودوس با نام علمی Lavandula officinalis گیاهی علفی، معطر و همیشه‌سبز است که حدود ۹۰ سانتی‌متر رشد می‌کند. این گیاه ضددرد، آنتی اسپاسمودیک و آرام‌بخش است؛ ولی اغلب در صنایع آرایشی و بهداشتی از جمله عطرسازی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه از کرم حاوی اسانس اسطوخودوس برای کاهش شدت علائم اگزما استفاده شده است.

وی بیان کرد: تشخیص بیماری توسط پزشک متخصص انجام شد. کرم حاوی اسانس اسطوخودوس با دوزهای ۳، ۵ و ۷ درصد تهیه شده و جهت استفاده موضعی‌(روزی دو بار) به میزان ۳۰ گرم با پایه اوسرین در اختیار بیمار قرار گرفت‌(سه سو کور و به صورت تصادفی). قبل از درمان، یک و دو هفته بعد از درمان شدت علائم توسط پزشک بررسی شد، سپس مشاهدات در برگه پرسش‌نامه ثبت شد. بر اساس آنالیز آماری و نتایج مدل حاشیه‌ای، شانس نسبی هر گونه افزایش شدت اگزما در گروه دریافت‌کننده کرم حاوی اسانس اسطوخودوس در مقایسه با گروه شاهد در روز هفتم درمان، حدود ۹.۷۳ درصد کاهش می‌یابد درحالی‌که در روز چهاردهم درمان حدود ۷.۹۷ کاهش‌یافته است.

منبع ايسنا

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