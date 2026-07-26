۶ راه ساده برای پایین آوردن فشار خون

سال‌هاست که عدد روی ترازو برای بسیاری از زنان به مهم‌ترین شاخص سلامت تبدیل شده است؛ اما متخصصان می‌گویند خطر واقعی ممکن است جایی باشد که اصلاً دیده نمی‌شود: فشار خون بالا.

بر اساس بیانیه علمی جدید انجمن قلب آمریکا، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۶۰ درصد زنان به فشار خون بالا مبتلا شوند؛ بیماری‌ای که مهم‌ترین عامل قابل پیشگیری بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و حتی زوال عقل به شمار می‌رود.

قاتل خاموشی که هیچ علامتی ندارد

فشار خون بالا به «قاتل خاموش» معروف است، زیرا معمولاً تا زمانی که آسیب جدی به قلب، مغز یا کلیه‌ها وارد نکند، هیچ نشانه واضحی ایجاد نمی‌کند.

بسیاری از زنان احساس سلامتی دارند، اما بدون اینکه بدانند فشار خونشان سال‌ها بالاتر از حد طبیعی است. به همین دلیل اندازه‌گیری منظم فشار خون اهمیت زیادی دارد.

چرا زنان بیشتر باید مراقب باشند؟

پس از یائسگی، کاهش هورمون استروژن باعث می‌شود فشار خون، کلسترول و قند خون راحت‌تر افزایش پیدا کنند. به همین دلیل خطر بیماری‌های قلبی در زنان پس از ۵۰ سالگی به‌طور قابل توجهی بالا می‌رود.

کارشناسان هشدار می‌دهند زنان اغلب آن‌قدر درگیر مراقبت از خانواده، فرزندان یا والدین سالمند هستند که سلامت خود را در اولویت قرار نمی‌دهند.

فشار خون بالا فقط به قلب آسیب نمی‌زند

تحقیقات جدید نشان می‌دهد فشار خون بالا علاوه بر افزایش خطر سکته و حمله قلبی، احتمال ابتلا به اختلالات حافظه، کاهش عملکرد مغز و زوال عقل را نیز افزایش می‌دهد.

جالب اینکه کاهش تنها ۱۰ میلی‌متر جیوه از فشار خون سیستولیک می‌تواند خطر سکته و حمله قلبی را حدود ۲۰ درصد کاهش دهد و از مغز نیز محافظت کند.

رژیم غذایی مؤثرتر از آن چیزی است که فکر می‌کنید

متخصصان تأکید می‌کنند بسیاری از افراد تمام تمرکز خود را روی کاهش وزن می‌گذارند، در حالی که اصلاح الگوی غذایی می‌تواند فشار خون را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

یکی از بهترین الگوهای غذایی برای کنترل فشار خون، رژیم DASH است که بر مصرف این مواد غذایی تأکید دارد:

میوه و سبزیجات فراوان

غلات کامل

حبوبات

لبنیات کم‌چرب

ماهی و مرغ

مغزها و دانه‌ها

در مقابل، مصرف نمک، غذاهای فرآوری‌شده، چربی‌های اشباع و قندهای افزوده باید محدود شود.

مطالعات نشان داده‌اند رعایت این رژیم می‌تواند فشار خون سیستولیک را تا ۱۱ میلی‌متر جیوه کاهش دهد؛ اثری که در برخی افراد با شروع داروی فشار خون قابل مقایسه است.

۶ راه ساده برای پایین آوردن فشار خون

۱. مصرف نمک را کاهش دهید.

بیشترین سدیم رژیم غذایی از غذاهای آماده، فست‌فودها و رستوران‌ها تأمین می‌شود.

۲. هر روز تحرک داشته باشید.

حتی ۳۰ دقیقه پیاده‌روی سریع یا دوچرخه‌سواری می‌تواند فشار خون را کاهش دهد.

۳. غذاهای سرشار از پتاسیم بخورید.

اسفناج، سیب‌زمینی، سیب‌زمینی شیرین، لوبیا، ماست و موز به تعادل فشار خون کمک می‌کنند.

۴. حبوبات را بیشتر در برنامه غذایی قرار دهید.

لوبیا، عدس و سویا برای سلامت قلب بسیار مفید هستند.

۵. استرس را مدیریت کنید.

مدیتیشن، تنفس عمیق، خواب کافی و پیاده‌روی روزانه از مؤثرترین روش‌ها هستند.

۶. فشار خون خود را مرتب اندازه بگیرید.

فشار خون طبیعی کمتر از ۱۲۰ روی ۸۰ میلی‌متر جیوه است.

جمع‌بندی

سلامت فقط با عدد روی ترازو سنجیده نمی‌شود. شاید کاهش وزن مهم باشد، اما کنترل فشار خون می‌تواند جان شما را نجات دهد. خبر خوب این است که با اصلاح رژیم غذایی، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و کاهش مصرف نمک می‌توان خطر بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و حتی زوال عقل را به‌طور قابل توجهی کاهش داد.

منبع همشهری آنلاین

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