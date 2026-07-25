کاسبی با پلاک رند / این پلاکها گرانتر از خودرو قیمت دارند
در بازار معاملات خودرو،پلاکهایی با ارقام تکراری یا دنبالهدار مانند ۱۱۱۱۱ یا ۱۲۳۴۵که ۵ رقم سمت چپ آنها تکراری باشد یا ۵ رقم بهصورت متوالی آمده باشند، جزء پلاکهای رند و محبوب به شمار میآیند. گاهی قیمت این پلاک های رند از خودروهای لاکچری بالاتر است، اما خرید و فروش آنها اما و اگرهای بسیاری دارد.
در روزهای اخیر ویدئویی در فضای مجازی دست بهدست میشود که در آن یک خودروی ۲۰۶ سفید رنگ با پلاکی رند در حال عبور از خیابان است و منتشر کننده ویدئو ادعا میکند قیمت این پلاک رند از قیمت خودرو بیشتر است. انتشار این ویدئو بار دیگر ابهامات و پرسشهای پیرامون بازار خرید و فروش پلاکهای رند را داغ کرد. بازاری که به نظر میرسد بهصورت غیر رسمی و در بستر فضای مجازی فعالیتی چشمگیر دارد و با وجود همه محدودیتهای قانونی معاملات این پلاکها، مبالغی قابل توجه در آن دست بهدست میشود تا رندبازان بتوانند صاحب خودرویی با پلاک رند باشند، پلاکهایی که گاهی قیمت آنها به قیمت چند میلیاردی خودروهای گرانقیمت پهلو میزند.
سفارش یک پلاک رند
محدودیتهای قانونی برای خریدوفروش پلاک خودرو باعث شده معاملات خودروهای پلاک رند در بستر فضای مجازی انجام شود و دلالان و مالکان خودرو این معاملات را بهصورت وکالتی انجام دهند. چرخی در دیوار نشان میدهد شمار خودروهای پلاک رند فراوان نیست، اما تعدد اندکی فروشندگان خودروهای پلاک رند، به دلیل برخورداری خودرو از این مزیت و آپشن، مبلغی چند صد میلیونی و حتی چند میلیاردی به نرخ فروش آن اضافه کردهاند. وقتی با یکی از این فروشندگان خودرو که در دیوار آگهی فروش خودروی پلاک رندش را منتشر کرده، تماس میگیریم به خبرنگار میگوید: «قیمت پلاک ماشینم لااقل ٣ میلیارد تومان میارزد و مشتریان زیادی فقط بهخاطر پلاک رندش حاضرند دو برابر قیمت ماشین هزینه کنند.» در شناسه بسیاری از صفحات اینستاگرامی که برای جلب رندبازان و علاقهمندان پلاکهای رند راه افتاده، نوشتهاند: «خرید و فروش پلاک انجام نمیشود»، اما رد و بدل شدن چند پیام و درخواست جوش دادن معاملهای شیرین در دایرکت ادمین و مالک صفحه کافی است که ادعاهای ثبت شده در شناسه را بیاعتبار کند: «پلاک تهران رند دارم، توی محضر وکالتی به نامت میکنم، ٢میلیارد قیمتش است، هزینه محضر هم پای خودت» این رقم در حالی از سوی آقای فروشنده فقط بهعنوان قیمت پلاک پیشنهاد میشود که در نرخگذاری خودروی پژوی ٤٠۵ مدل نود و شش خود، چندان دندان گردی نمیکند.
قانون دست ما را بسته است
خودروهای پلاک رند در همه نمایشگاههای اتومبیل یافت نمیشود و بسیاری از نمایشگاهداران با انجام این معاملات برای خود حاشیه درست نمیکنند. «کیومرث جوادی» یکی از این نمایشگاهداران است و درباره محدودیتهای قانونی خریدوفروش این پلاکها به همشهری میگوید: «پلاکهای رند بهصورت مزایده یا ثبت رسمی معامله نمیشوند و خریدوفروش آنها فقط بهصورت وکالتی مقدور است. به همین دلیل معاملات این پلاکها بهصورت قانونی و بدون ریسک انجام نمیشود و واگذاری پلاک در نمایشگاههای اتومبیل غیرقانونی است.» او به ترفندهای شماری از هم صنفانش برای کسب درآمد میلیاردی از خرید و فروش پلاکهای رند اشاره میکند و میگوید: «بعضی از نمایشگاهداران خودروهای ارزانقیمتی را که پلاکهای رند دارند، با چند میلیون بالاتر از قیمت واقعی آنها میخرند و پلاکهایشان را با دریافت هزینههای میلیاردی به صاحبان خودروهای لوکس بهصورت وکالتی واگذار میکنند. تا چند سال پیش این معاملات بهصورت معمول و در بسیاری از نمایشگاههای اتومبیل انجام میشد، اما از ٤-۵ سال پیش که این معاملات از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی غیرقانونی اعلام شد، خریدوفروش پلاک رند حالت غیررسمی پیدا کرد و عدهای از همکارانم دلالی این نقلوانتقال وکالتی را انجام میدهند.»
در مقابل کسانی که برای نصب پلاکی رند بر روی خودروی ارزانقیمت یا لوکس شان حاضرند مبالغ هنگفت میلیاردی هزینه کنند، عده ای از مشتریان جوادی هم این پلاک های رند را باعث دردسر و «گاو پیشانی سفید شدن» میدانند: «بسیاری از مشتریان ما ترجیح می دهند پلاک خودروی شان رند نباشد تا موقع تردد در شهر و جاده مورد توجه پلیس قرار نگیرند و کمتر جریمه شوند.»
این تکرار ملالآور نیست!
پلاکهایی با ارقام تکراری یا دنبالهدار مانند ۱۱۱۱۱ یا ۱۲۳۴۵که ۵ رقم سمت چپ آنها تکراری باشد یا ۵ رقم بهصورت متوالی آمده باشند، جزء پلاکهای رند و محبوب به شمار میآیند. پلاکهایی با اعداد آینهای مانند «٢٣٣٢» یا «٣٤٤٣» هم، شاید قیمتی پایینتر از پلاکهای رند داشته باشند اما بدون طرفدار نیستند. پلاکهای تاریخی (با حروف قدیمی و کد پایین) هم معمولا فقط توجه مجموعهداران را به خود جلب میکنند و در معابر کمتر شاهد خودروهایی هستیم که با پلاکهای تاریخی تردد میکنند. برای این که پلاک خودرویی در شمار پلاکهای خاص و رند قرار بگیرد، نیازی نیست که شماره سریال پلاک هم با ارقام سمت چپ همنوا و همسان باشد، اما یکسان بودن کد شهر با شماره پلاک خودرو یک مزیت محسوب میشود و قرار گرفتن شماره پلاک در ردیف پلاکهای رند را آسانتر میکند.
رندبازی به بهای تخلف قانونی
پلاکگذاری خودرو تمام و کمال در حیطه وظایف و اختیارات پلیس راهور قرارگرفته و مالکیت پلاک در نمایشگاههای اتومبیل یا دفاتر ثبت رسمی قابل انتقال نیست. بر اساس اعلام پلیس راهور ناجا، خریدوفروش پلاکهای رند اقدامی غیرقانونی به شمار میآید. تخصیص این پلاکها به خودروهای لوکس و ارزانقیمت بهصورت تصادفی انجام میشود و اگر بخت با مالک خودرو یار باشد، شاید قرعه به نامش بیفتد و بتواند پلاکی رند را بر روی خودروی خود نصب کند. به دلیل این که شماره گذاری خودروها با محدودیت روبرو نشود، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا استفاده از اعداد تکراری در پلاک ها را آزاد اعلام کرده و این امر باعث قابل توجه بودن تعداد پلاک های رند هر شهر شده است. در اختصاص پلاک های رند به خودروهای معمولی و گران قیمت هم تفاوتی وجود ندارد و خریداران خودروهای معمولی هم به اندازه لاکچری سواران از شانس داشتن پلاک های رند برخوردارند.