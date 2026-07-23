نسخه فیس‌لیفت پژو ۲۰۷ خبر داد قرار است با چهره‌ای کاملاً متمایز و اسپرت‌تر از نسل‌های پیشین، سبد محصولات این شرکت را در سال ۱۴۰۶ تقویت کند.

ایران‌ خودرو از جایگزینی گیربکس‌های فعلی با یک سیستم انتقال قدرت جدید خبر داده است. با توجه به اینکه در حال حاضر مدل‌های اتوماتیک ۲۰۷ از جعبه‌دنده ۶ سرعته AT بهره می‌برند، این تغییر به معنای تکنولوژی پیشرفته‌تر گیربکس‌های اتوماتیک دوکلاچه (DCT) خواهد بود که می‌تواند بهبود قابل‌توجهی در عملکرد حرکتی و تعویض دنده‌های سریع‌تر به همراه داشته باشد.

در بخش قوای محرکه، ایران‌ خودرو همان پیشرانه کارآمد TU5P را برای پژو 207 فیس‌لیفت در نظر گرفته است؛ بنابراین قلب تپنده همچنان همان موتور ۱.۶ لیتری ارتقایافته خواهد بود که قادر است ۱۱۳ اسب بخار قدرت و ۱۴۴ نیوتن‌متر گشتاور را تولید کند. این ترکیب موتور با جعبه‌دنده DCT، می‌تواند شتاب‌گیری بهتر و بازدهی بهینه‌تری را نسبت به مدل‌های فعلی ارائه دهد.