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پژو ۲۰۷ با چهره جدید می‌آید + عکس

پژو ۲۰۷ با چهره جدید می‌آید + عکس
کد خبر : 1817415
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ایران‌ خودرو در جریان برگزاری مجمع عمومی سالیانه این شرکت، از نهایی شدن برنامه‌ریزی‌ها برای عرضه پژو ۲۰۷ فیس‌لیفت در سال ۱۴۰۶ خبر داد.

نسخه فیس‌لیفت پژو ۲۰۷ خبر داد قرار است با چهره‌ای کاملاً متمایز و اسپرت‌تر از نسل‌های پیشین، سبد محصولات این شرکت را در سال ۱۴۰۶ تقویت کند.

ایران‌ خودرو از جایگزینی گیربکس‌های فعلی با یک سیستم انتقال قدرت جدید خبر داده است. با توجه به اینکه در حال حاضر مدل‌های اتوماتیک ۲۰۷ از جعبه‌دنده ۶ سرعته AT بهره می‌برند، این تغییر به معنای تکنولوژی پیشرفته‌تر گیربکس‌های اتوماتیک دوکلاچه (DCT) خواهد بود که می‌تواند بهبود قابل‌توجهی در عملکرد حرکتی و تعویض دنده‌های سریع‌تر به همراه داشته باشد.

پژو ۲۰۷ با چهره جدید می‌آید + عکس

در بخش قوای محرکه، ایران‌ خودرو همان پیشرانه کارآمد TU5P را برای پژو 207 فیس‌لیفت در نظر گرفته است؛ بنابراین قلب تپنده همچنان همان موتور ۱.۶ لیتری ارتقایافته خواهد بود که قادر است ۱۱۳ اسب بخار قدرت و ۱۴۴ نیوتن‌متر گشتاور را تولید کند. این ترکیب موتور با جعبه‌دنده DCT، می‌تواند شتاب‌گیری بهتر و بازدهی بهینه‌تری را نسبت به مدل‌های فعلی ارائه دهد.

 

منبع گجت نیوز
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