حرکت عجیب آواکس آمریکایی در آسمان عربستان+ عکس
یک فروند هواپیمای آواکس E-۳G سنتری نیروی هوایی آمریکا، پس از ساعتها گشتزنی بر فراز شرق عربستان، با فعالسازی کد ۷۷۰۰ وضعیت اضطراری عمومی اعلام کرد و مسیر خود را برای فرود اضطراری تغییر داد.
طبق دادههای ناوبری هوایی، یک فروند هواپیمای آواکس E-۳G Sentry نیروی هوایی ایالات متحده که ساعتها بر فراز شرق عربستان سعودی در حال گشتزنی بود، دقایقی پیش با فعالسازی کد ۷۷۰۰ در فرستنده خود، وضعیت اضطراری عمومی اعلام کرد.
این کد بینالمللی نشان میدهد خدمه پرواز با یک شرایط جدی و اضطراری روبرو شدهاند.
آواکس E-3G Sentry یکی از پیشرفتهترین انواع هواپیمای آواکس (سامانه هشدار و کنترل هوابرد) در زرادخانه نیروی هوایی آمریکاست که بر پایه بدنه بوئینگ ۷۰۷ ساخته شده و به یک رادار بزرگ بشقابی شکل بر فراز بدنه مجهز است.
این هواگرد با قابلیت ردیابی اهداف هوایی و سطحی در برد وسیع، نقشی حیاتی در مدیریت میدان نبرد و فرماندهی عملیات هوایی ایفا میکند.
منطقه شرق عربستان سعودی و آبهای خلیج فارس، سالهاست که صحنه پروازهای مداوم و طولانیمدت این نوع هواگردها برای تأمین امنیت و نظارت هوایی متحدان واشنگتن در منطقه است.
بر اساس دادههای ردیابی پرواز، این هواپیمای آواکس که احتمالاً از پایگاه هوایی پرنس سلطان در نزدیکی ریاض برخاسته، ساعات متمادی مسیرهای بیضیشکل تکراری را بر فراز شرق عربستان و نزدیک به سواحل خلیج فارس پرواز کرده بود.
ناگهان فرستنده آن کد ۷۷۰۰ را مخابره کرد که در هوانوردی جهانی به معنای «وضعیت اضطراری عمومی» تفسیر میشود؛ وضعیتی که میتواند از نقص فنی جدی و آتشسوزی در موتور گرفته تا شرایط پزشکی وخیم یکی از خدمه را شامل شود.
پس از اعلام اضطرار، علائم ردیابی نشان میدهند هواپیما بلافاصله از الگوی پروازی خود خارج و در حال کاهش ارتفاع و تغییر مسیر به سمت نزدیکترین فرودگاه مناسب است.