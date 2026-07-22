جزییات انفجار در نارمک تهران+ عکس

جلال ملکی درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۰۲:۰۴ بامداد امروز (چهارشنبه ۳۱ تیر)، یک مورد حادثه انفجار در محله نارمک، میدان ۹۵، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد که در پی آن دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از چهار دقیقه به محل رسیدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در محل مشاهده کردند که حادثه در یک منزل دو طبقه قدیمی رخ داده است. این منزل دارای حیاط کوچکی به وسعت حدود ۱۵ متر مربع بود که یک دستگاه خودروی سواری ام‌وی‌ام نیز داخل آن قرار داشت.

ملکی ادامه داد: ساکنان، سقف حیاط را با ورق‌های پلاستیکی و میله‌های فلزی به‌صورت سایبان پوشانده بودند. کنتور گاز و رگلاتور گاز نیز داخل حیاط و زیر همین قسمت مسقف قرار داشت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: به علت نشت گاز و انباشت آن در این محیط بسته که سقف آن نیز پوشیده شده بود، با ایجاد شعله یا جرقه، انفجاری رخ داد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه این انفجار منجر به آتش‌سوزی یا تخریب منزل نشد، اما صدای آن در کوچه‌های اطراف شنیده شده بود. همچنین این انفجار باعث شد میله‌ها و ورق‌های پلاستیکی به اطراف پرتاب شوند و دو تا سه شیشه همین منزل نیز شکسته شود.

ملکی اظهار کرد: این ورق‌ها روی خودروی ام‌وی‌ام نیز افتاده بود و خسارت جزئی به خودرو وارد کرده بود.

وی با بیان اینکه این حادثه در حد یک انفجار یا «کَپ» بود و مورد دیگری نداشت، گفت: خوشبختانه در این حادثه هیچ مصدومی نداشتیم.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: حوالی ساعت ۳ بامداد، محل حادثه تحویل عوامل انتظامی و اداره گاز شد. عوامل اداره گاز نیز در محل حاضر شدند و پس از تحویل محل به این عزیزان، آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود مراجعت کردند.