گیلاس با وجود طعم شیرینش، برخلاف تصور بسیاری از افراد، لزوماً باعث افزایش شدید قند خون نمی‌شود. متخصصان تغذیه می‌گویند این میوه تابستانی به دلیل داشتن فیبر، آنتی‌اکسیدان‌ها و شاخص گلیسمی پایین، می‌تواند بخشی از یک رژیم غذایی مناسب برای افراد مبتلا به دیابت یا پیش‌دیابت باشد؛ البته به شرط رعایت اندازه مصرف.

گیلاس قند خون را بالا می‌برد، اما نه به شکل ناگهانی

تمام مواد غذایی حاوی کربوهیدرات، از جمله میوه‌ها، پس از مصرف تا حدی قند خون را افزایش می‌دهند و گیلاس نیز از این قاعده مستثنی نیست.

یک فنجان گیلاس تازه (حدود ۱۵۰ گرم) حاوی حدود ۲۲ گرم کربوهیدرات است که از این مقدار، حدود ۱۸ گرم قند طبیعی و ۳ گرم فیبر تشکیل می‌دهد.

با این حال، افزایش قند خون پس از مصرف گیلاس معمولاً ملایم‌تر از خوراکی‌هایی مانند نان سفید، نوشابه یا شکر است، زیرا گیلاس شاخص گلیسمی (GI) پایینی دارد و قند آن به‌آرامی وارد جریان خون می‌شود.

چرا گیلاس باعث جهش شدید قند خون نمی‌شود؟

دلیل اصلی این ویژگی، ترکیب غذایی گیلاس است.

این میوه علاوه بر فیبر، سرشار از آب، ویتامین C، بتاکاروتن و ترکیبات گیاهی مفیدی مانند آنتوسیانین‌ها و پلی‌فنول‌ها است.

فیبر موجود در گیلاس سرعت هضم غذا و جذب گلوکز را کاهش می‌دهد و در نتیجه قند خون با شیب ملایم‌تری افزایش پیدا می‌کند.

آنتی‌اکسیدان‌های گیلاس ممکن است حساسیت به انسولین را بهبود دهند

پژوهش‌ها نشان می‌دهند آنتوسیانین‌ها، رنگدانه‌های طبیعی مسئول رنگ قرمز گیلاس، می‌توانند به کاهش التهاب و بهبود حساسیت سلول‌ها به انسولین کمک کنند.

حساسیت بهتر به انسولین یعنی بدن راحت‌تر می‌تواند قند خون را کنترل کند و این موضوع در کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ و مدیریت بهتر بیماری اهمیت زیادی دارد.

البته این اثرات بیشتر در نتیجه مصرف منظم میوه در قالب یک رژیم غذایی سالم مشاهده می‌شود و گیلاس به‌تنهایی درمان دیابت محسوب نمی‌شود.

بهترین روش مصرف گیلاس برای کنترل قند خون

متخصصان تغذیه چند توصیه ساده برای بهره‌بردن از خواص گیلاس ارائه می‌کنند:

اندازه مصرف را کنترل کنید. بهترین مقدار، حدود نیم تا یک فنجان گیلاس تازه در هر وعده است.

گیلاس تازه یا منجمد را انتخاب کنید. آب گیلاس و گیلاس خشک‌شده به دلیل غلظت بالاتر قند، تأثیر بیشتری بر قند خون دارند.

گیلاس را همراه با پروتئین یا چربی سالم بخورید. ترکیب گیلاس با ماست یونانی، پنیر، مغزها یا پنیر کاتیج می‌تواند سرعت افزایش قند خون را کاهش داده و احساس سیری را بیشتر کند.

چه کسانی باید در مصرف گیلاس احتیاط کنند؟

افراد مبتلا به دیابت، پیش‌دیابت یا کسانی که قند خون خود را به‌طور منظم کنترل می‌کنند، بهتر است واکنش بدنشان را پس از مصرف گیلاس بررسی کنند و مقدار آن را با توصیه پزشک یا متخصص تغذیه تنظیم کنند.

همچنین مصرف مقدار زیاد گیلاس در یک وعده، حتی با وجود شاخص گلیسمی پایین، می‌تواند به دلیل دریافت کربوهیدرات بیشتر، قند خون را افزایش دهد.