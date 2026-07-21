قبل از روشن کردن کولر خودرو این ۳ کار را انجام دهید

با ورود به فصل تابستان و افزایش دمای هوا، سوار شدن به خودرویی که ساعت‌ها زیر نور مستقیم خورشید پارک شده، برای بسیاری از رانندگان به تجربه ای شبیه باز کردن در فر تبدیل می‌شود! در چنین شرایطی دمای کابین خودرو آن قدر بالا می‌رود که حتی لمس فرمان یا دسته دنده می‌تواند سوختگی پوست را به دنبال داشته باشد. این سوال مطرح می‌شود که آیا راهی برای جلوگیری از داغ شدن کابین خودرو در تابستان وجود دارد؟ بزرگ ترین انجمن خودرویی اروپا یعنی آداک آلمان (ADAC) برای پاسخ به این سوال، آزمایش جامعی ترتیب داده است. نتایج این آزمایش جالب نشان می‌دهد برخی روش های ساده، بسیار موثرتر از آن چیزی هستند که تصور می‌شود.

تلاشی برای یافتن موثرترین روش کاهش اثر گلخانه ای داخل خودرو

این آزمایش در سال ۲۰۲۱ در مرکز فنی ADAC واقع در شهر لاندسبرگ آم لش آلمان انجام شده است. مهندسان این مجموعه چند خودرو را در ساعات اوج تابش خورشید زیر آفتاب پارک کردند تا تاثیر تجهیزات مختلف محافظت در برابر نور خورشید، شیشه های دودی و حتی رنگ بدنه خودرو را بر میزان افزایش دمای کابین بررسی کنند. هدف این آزمایش، یافتن موثرترین روش برای کاهش اثر گلخانه ای داخل خودرو بود.

رسیدن دمای کابین به ۶۰ درجه در ۹۰ دقیقه

نتایج آزمایش در خودرویی که هیچ گونه محافظی نداشت، نگران کننده بود. تنها ۳۰ دقیقه قرار گرفتن زیر نور مستقیم خورشید کافی بود تا دمای داخل کابین این خودرو به ۵۰ درجه سانتیگراد برسد. پس از ۹۰ دقیقه نیز دمای کابین به ۶۰ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرد. در این بین، وضعیت قطعاتی که مستقیماً زیر نور خورشید قرار داشتند، حتی بدتر بود. دمای سطح داشبورد، فرمان و دسته دنده از ۷۰ درجه سانتیگراد فراتر رفت؛ عددی که به راحتی می‌تواند روی پوست انسان سوختگی ایجاد کند.

استفاده از کاور و کاهش قابل ملاحظه دمای کابین

بهترین عملکرد در این آزمایش متعلق به کاور یا چادر خودرو بود. این پوشش توانست دمای داخل کابین را در ۴۳ درجه سانتی گراد نگه دارد؛ عددی که نسبت به خودروی بدون محافظ، به میزان قابل ملاحظه ای کمتر است. نتیجه این بخش از آزمایش نشان می‌دهد که گاهی ساده ترین راه حل، بهترین نتیجه را به همراه دارد.

برچسب شیشه جلو؛ انتخابی بسیار موثر

برای رانندگانی که استفاده از کاور کامل خودرو را دشوار می‌دانند، آداک گزینه دیگری را نیز پیشنهاد می‌کند. در آزمایش این انجمن، برچسب های دودی که روی شیشه جلو نصب می‌شوند، دمای کابین را به ۴۵ درجه سانتیگراد رساندند.

این برچسب‌ها با جلوگیری از ورود مستقیم انرژی خورشید به داخل خودرو، دمای کابین را تا ۸ درجه سانتیگراد نسبت به حالت عادی کاهش می‌دهد؛ به همین دلیل، عملکرد آن تنها اندکی ضعیف تر از کاور کامل خودرو ارزیابی می‌شود.

آیا آفتابگیر شیشه جلو در کاهش دمای کابین موثر است؟

برخلاف تصور بسیاری از رانندگان، آفتابگیرهای تاشوی رایج که از داخل مقابل شیشه جلو نصب می‌شوند، تاثیر چندان زیادی بر کاهش دمای هوای کابین ندارند. در این آزمایش، این نوع آفتابگیر دمای داخل خودرو را تنها به ۴۹ درجه سانتی گراد رساند.

چرا آفتابگیر داخلی باز هم ارزش خرید دارد؟

هرچند آفتابگیر داخلی در زیر تابش نور مستقیم تاثیر زیادی بر کاهش دمای هوای کابین ندارد، اما در بخش دیگری عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده است. در صورت استفاده از این ابزار، دمای فرمان خودرو تا ۲۶ درجه سانتی گراد کاهش پیدا می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود راننده بتواند بلافاصله پس از ورود به خودرو فرمان را در دست بگیرد.

انداختن حوله روی داشبورد؛ کم اثرترین روش

برخی افراد برای جلوگیری از داغ شدن داشبورد، یک پارچه یا حوله سفید روی آن قرار می‌دهند. اما نتایج آزمایش آداک ثابت کرده این روش کمترین تاثیر را در کاهش دمای کابین دارد. دمای داخل خودرو در این حالت همچنان ۵۰ درجه سانتی گراد ثبت شد و تفاوت محسوسی با خودروی بدون محافظ نداشت.

شیشه دودی؛ تاثیر بیشتر برای سرنشینان عقب

در ادامه آزمایش، تاثیر شیشه های دودی نیز بررسی شده است. یافته های آداک حکایت از آن دارد دودی کردن شیشه های عقب، دمای کلی کابین را حدود ۲ درجه سانتیگراد کاهش می‌دهد؛ با وجود این، تاثیر آن روی دمای سطوح داخلی بسیار قابل توجه است. در خودرویی که شیشه های عقب دودی نبودند، دمای صندلی عقب به ۵۷ درجه سانتی گراد رسیده؛ در مقابل، دمای این صندلی‌ها در خودروی دارای شیشه دودی ۴۸ درجه سانتیگراد ثبت شده است. این اختلاف ۹ درجه ای می‌تواند آسایش سرنشینان عقب، به ویژه کودکان، را به شکل محسوسی افزایش دهد.

نقش رنگ بدنه خودرو در افزایش دمای کابین در تابستان

یکی دیگر از بخش های جالب این آزمایش، بررسی تاثیر رنگ بدنه خودرو بر دمای کابین بود. کارشناسان آداک دو خودروی کاملاً مشابه با رنگ های سفید و مشکی را زیر نور خورشید قرار دادند. در این آزمایش دمای سطح بدنه خودروی مشکی به ۶۵ درجه سانتی گراد رسید. اما بدنه خودروی سفید تا ۴۴ درجه سانتیگراد گرم شد.

بدیهی است که این اختلاف ۲۱ درجه ای روی دمای داخل کابین تأثیر چشمگیری دارد. در این آزمایش، دمای داخل خودروی مشکی ۵۳ درجه سانتی گراد و داخل خودروی سفید ۴۸ درجه سانتیگراد اندازه گیری شد. این یعنی رنگ بدنه می‌تواند تا ۵ درجه سانتیگراد اختلاف دما در کابین ایجاد کند.

توصیه کارشناسان برای کاهش دمای کابین در تابستان چیست؟

کارشناسان آداک در پایان این مطالعه پیشنهاد کرده اند رانندگان برای دستیابی به بهترین نتیجه، چند اقدام را به صورت همزمان انجام دهند. این اقدامات عبارتند از:

استفاده از آفتابگیر با کیفیت برای شیشه جلو

دودی کردن شیشه های عقب

باز کردن درها یا پنجره‌ها برای چند دقیقه پیش از روشن کردن کولر تا هوای بسیار داغ داخل خودرو خارج شود

به گفته کارشناسان، انجام این کارها باعث می‌شود سیستم تهویه مطبوع سریع تر بتواند دمای کابین را پایین تر بیاورد؛ در نتیجه کولر خودرو کمتر تحت فشار قرار می‌گیرد.