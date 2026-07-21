پیش بینی عضو کمیسیون امنیت ملی: دنیا وارد مرحله خاصی از جنگ آینده خواهد شد
فداحسین مالکی درباره تفاهم میان ایران و آمریکا گفت: «درباره اینکه دوباره ما به میز مذاکره برگردیم باید گفت که ماهیت تفاهمنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران زیر سؤال رفته و جایی برای برگشت وجود ندارد. شروعکننده جنگ و ناقض توافقنامه خود آمریکاییها بودند.»
این روزها جنوب ایران زیر بمباران جنگنده های آمریکایی قرار گرفته است، اقدامی که با پاسخ نظامی ایران و حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه بوده اما این سوالات زیادی را هم ایجاد کرده است. خاصه آنکه سرنوشت تفاهم ایران و آمریکا چه خواهد شد و آیا دوباره شاهد جنگ فراگیر خواهیم بود یا خیر؟
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، درباره حملات آمریکا به جنوب ایران بیان کرد: «ایران با این حرکت آمریکاییها، اگر لازم باشد، در آینده نزدیک از لاک بازدارندگی خارج میشود و قطعاً وارد اقدام هجومی خواهد شد. یعنی با هر حرکت در هر گوشه منطقه، خلیج فارس یا کشورهای خلیج، از ناحیه آمریکاییها یا خود آن کشورها، احساس تهدید شود، قطعاً با عملیات نظامی پاسخ داده خواهد شد.»
وی درباره تفاهم میان ایران و آمریکا گفت: «درباره اینکه دوباره ما به میز مذاکره برگردیم باید گفت که ماهیت تفاهمنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران زیر سؤال رفته و جایی برای برگشت وجود ندارد. شروعکننده جنگ و ناقض توافقنامه خود آمریکاییها بودند.»
مشروح گفت و گوی فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در ادامه می خوانید؛
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* تحلیل شما از حملات اخیر آمریکا به جنوب ایران چیست؟
اتفاقاتی که اخیراً در جنوب کشور، توسط حملات وحشیانه آمریکاییها در استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان در حال رخ دادن است، حاکی از این است که یک سناریوی جدیدی در جنگ ایران و آمریکا در حال شکلگیری است.
از طرفی هم برخی اقدامات عملیاتی یعنی نظامی، که آمریکاییها انجام میدهند، انصافاً دال بر مستأصل بودن آنهاست. یعنی اگر شما عملیاتی را که ایران علیه آمریکاییها انجام میدهد با عملیات آمریکاییها علیه ایران مقایسه کنید، در معادلات نظامی مفهوم خاصی دارد. آنها میآیند یک پادگان ما را در بمپور که تعدادی از بچههای سربازمان در حال استراحت بودند، هدف قرار میدهند و تعدادی از بچهها را شهید میکنند. یا به طور مثال فرض کنید فرودگاهی را در ایرانشهر مورد هدف قرار میدهند که کاربرد نظامی ندارد یا واحد کوچکی را در سراوان مورد حمله قرار میدهند. اینها در معادلات جنگی دنیا هدف نظامی تلقی نمیشود. اما شما به ایران نگاه کنید، آن گوشه دنیا بزرگترین پایگاه آمریکا را در اردن هدف قرار میدهد.
یا این جنگ فراگیر میشود و دامن خیلی از کشورها را خواهد گرفت، یا...
در مجموع، این مسئله از دو تفکر نشئت گرفته است. یکی اینکه ترامپ بهشدت در داخل آمریکا مشکل دارد و به هر طریقی میخواهد از کنگره نمره قبولی در جنگ را بگیرد. در حالی که بارها شنیدیم که پس از شکستهای زمینی، دریایی، هوایی و خصوصاً شکست مفتضحانهای که در جنوب اصفهان خوردند، نمرات منفی از سوی کنگره، ملت آمریکا و حتی اروپاییها به ترامپ داده شد. او میخواهد با این قضایا یک عملیات کورکورانه در گوشهوکنار کشور، خصوصاً در استانهای جنوب، انجام دهد تا بتواند جایگاهی برای انتخابات آینده کنگره برای خودش باز کند.
نکته دوم اینکه، علیرغم اینکه ممکن است ما ایراداتی به تفاهمنامه داشته باشیم، اما در خیلی از بندهای تفاهمنامه، شکست سیاسی و فکری آمریکاییها کاملاً مشهود است. یعنی، علاوه بر اینکه ایران در جنگ نظامی موفق شد، در میز مذاکره هم تا اینجا موفق بوده است. اما آمریکا بساط میز مذاکره را به هم زد و برخلاف همه موازین، بندهای زیادی از تفاهمنامه را نقض کرد و مبادرت به عملیات انجام داد.
این هم از دو حالت خارج نیست؛ یا این جنگ فراگیر میشود و دامن خیلی از کشورها را خواهد گرفت، یا همان جنگ و گریز که در جنگهای دیگر داشتیم، یعنی یک روز جنگ و یک روز مذاکره، به یک جنگ فرسایشی تبدیل میشود و در نهایت به یک جنگ فراگیر میرسد. این بستگی دارد که دنیا با سرکشیها و زیادهکاریهای آمریکا چگونه برخورد کند.
اینکه اسرار نظام را با دست و زبان خودمان در اختیار دشمن قرار دهیم، کار درستی نیست
* آیا ممکن است دوباره به سمت مذاکره برویم و یک تفاهم یا توافق جدیدی با آمریکا صورت بگیرد؟ ضمن اینکه شما اشاره کردید که حتی در همین تفاهمنامه ۱۵ بندی هم ما آمریکا را شکست دادیم. پس چرا مخالفتهای سیاسی شدیدی با این تفاهمنامه صورت گرفت؟
درباره اینکه دوباره ما به میز مذاکره برگردیم باید گفت که ماهیت تفاهمنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران زیر سؤال رفته و جایی برای برگشت وجود ندارد. شروعکننده جنگ و ناقض توافقنامه خود آمریکاییها بودند.
ایران با این حرکت آمریکاییها، اگر لازم باشد، در آینده نزدیک از لاک بازدارندگی خارج میشود و قطعاً وارد اقدام هجومی خواهد شد. یعنی با هر حرکت در هر گوشه منطقه، خلیج فارس یا کشورهای خلیج، از ناحیه آمریکاییها یا خود آن کشورها، احساس تهدید شود، قطعاً با عملیات نظامی پاسخ داده خواهد شد. این را عملیات تهاجمی میگویند که ایران هنوز تا به حال در این جنگ نداشته و فقط بازدارندگی، دفاع و مقابلهبهمثل داشته است.
اما اینکه در داخل کشور چرا یکسری مخالفتها با تفاهمنامه انجام میشود، اینها مسائلی است که به هر حال وجود دارد. یک تعداد ممکن است مخالف باشند و یک تعداد موافق، ولی انصاف حکم میکند که اینگونه مسائل را نباید به جامعه بکشانیم. خواست دشمن این است که در جامعه ما تفرقه ایجاد کند و انسجام ملی خدشهدار شود.
به هر حال، در تشییع جنازه رهبر عزیزمان، میلیونها نفر ایرانی با هر تفکر و عقیدهای حضور داشتند. این انسجام باید حفظ شود. اگر راجع به تفاهمنامه، بندها و موضوعات مختلف حرف و حدیثی هست، میتواند در جلسات خاص مطرح شود، انتقادها اعلام شود و قطعاً باید پذیرش انتقاد هم وجود داشته باشد. ولی اینکه موضوعات را به جامعه بکشانیم و اسرار نظام را با دست و زبان خودمان در اختیار دشمن قرار دهیم، کار درستی نیست.
دنیا وارد مرحله خاصی از جنگ آینده خواهد شد
* آقای مالکی! یک تهدیدی که همواره از سوی آمریکاییها مطرح میشود، ارسال نیروی زمینی به ایران است. آیا چنین تهدیدی امکان پذیر است؟
اگر منظورتان اعزام نیروی پیاده و عملیات زمینی علیه ایران باشد، ما نمونه آن را در جنوب اصفهان دیدیم که شکست مفتضحانهای خوردند؛ شکستی که حتی از شکست طبس هم بدتر بود و متأسفانه رسانهها خیلی به آن نپرداختند. اگر آمریکاییها حماقت کنند و بخواهند از هر گوشهای عملیات زمینی علیه ایران انجام دهند، قطعاً آنجا قتلگاه آمریکاییها خواهد شد.
*چرا میانجیهایی مثل کشور پاکستان، نسبت به این حملاتی که در حال وقوع است سکوت کردهاند؟ آیا میانجیگری یا رایزنیها به صورت پنهان، در حال انجام است؟
وظیفه آنها این بوده که به هر حال این تفاهمنامه را بین دو کشور حفظ کنند، اما آمریکاییها آن را نقض کردند. ما هم صدای اعتراض پاکستانی ها را هم شنیدیم که گفتهاند چرا این کار را انجام میدهید. حتی دیدید که دبیرکل سازمان ملل هم حملات آمریکا به زیرساختهای ایران را محکوم کرد. این محکومیت باید فراتر برود، چون خطری که اکنون احساس میشود، فراگیر شدن جنگ است.
فراگیر شدن جنگ صرفاً دامن ایران و کشورهای همسو را نمیگیرد، بلکه اجباراً کشورهایی مثل روسیه و چین هم وارد خواهند شد. نه فقط به خاطر اینکه با ایران همپیمان راهبردی هستند، بلکه به لحاظ منافع خودشان نیز قطعاً در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهند ایستاد و دنیا وارد مرحله خاصی از جنگ آینده خواهد شد.
لذا سازمان ملل و کشورهای اسلامی که در معرض خطر هستند باید ورود کنند، چون در این جنگ خیلی از کشورهای کوچک اسلامی آسیب میبینند؛ چه از ناحیه آمریکا و چه از ناحیه ایران. جنگ، جنگ است و تعارف هم ندارد. از این بابت تنها راه این است که جلوی شرارتهای آمریکا گرفته شود.