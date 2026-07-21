آمپول‌های لاغری مانند «اوزمپیک» که نمونه‌های ایرانی آن نیز در بازار دارویی کشور عرضه شده‌اند، در سال‌های اخیر با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند؛ اما همزمان با افزایش مصرف این داروها، گزارش‌هایی درباره عوارض جدی آنها، از مشکلات شدید گوارشی گرفته تا ادعای بروز آسیب‌های بینایی، افزایش یافته است.

سایت دراگ‌واچ (Drugwatch) که به ثبت گزارش‌ها و شکایت‌های مربوط به عوارض دارویی می‌پردازد، در گزارشی به شکایت‌های ثبت‌شده علیه داروهای لاغری، به‌ویژه اوزمپیک، پرداخته است. بر اساس این گزارش، برخی از مصرف‌کنندگان مدعی شده‌اند این داروها با عوارض خطرناکی همراه بوده‌اند و برخی زیرگروه‌های دارویی مشابه اوزمپیک نیز ممکن است با چنین نگرانی‌هایی مواجه باشند.

بخش قابل توجهی از شکایت‌های ثبت‌شده تاکنون مربوط به عوارض شدید گوارشی مانند گاستروپارزی (کندی یا توقف تخلیه معده)، ایلئوس (اختلال در حرکت روده) و انسداد روده بوده است. با این حال، در ماه‌های اخیر ادعاهای جدیدی درباره ارتباط مصرف اوزمپیک با یک بیماری چشمی نادر به نام نوروپاتی ایسکمیک قدامی غیرشریانی عصب بینایی (NAION) مطرح شده که به تشکیل برخی پرونده‌های حقوقی منجر شده است.

ادعای پنهان ماندن هشدارها

شاکیان این پرونده‌ها مدعی هستند شرکت نوو نوردیسک، سازنده اوزمپیک، باید درباره احتمال بروز برخی عوارض جدی این دارو هشدارهای بیشتری ارائه می‌کرد. آنها معتقدند خطرات احتمالی مصرف اوزمپیک به اندازه کافی به بیماران اطلاع‌رسانی نشده است.

اوزمپیک در سال ۲۰۱۷ تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) را دریافت کرد. این شرکت پس از آن هشدارهایی درباره برخی عوارض دارو در اطلاعات تجویزی خود درج کرد، اما شکایت‌کنندگان معتقدند برخی عوارض مانند گاستروپارزی در ابتدا به‌طور مشخص مورد اشاره قرار نگرفته بود.

سازمان غذا و داروی آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۲ هشدار مربوط به ایلئوس را به اطلاعات ایمنی اوزمپیک اضافه کرد و در ژانویه ۲۰۲۵ نیز هشدارهایی درباره واکنش‌های شدید گوارشی این دارو به‌روزرسانی شد.

اگرچه بیماری NAION به‌طور مستقیم در برچسب دارویی اوزمپیک ذکر نشده است، اما در اطلاعات ایمنی این دارو به «تغییرات بینایی» به‌عنوان یکی از عوارض جدی احتمالی اشاره شده و موضوع رتینوپاتی دیابتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

دارویی پرطرفدار با پرسش‌های بی‌پاسخ

در حال حاضر، درمان قطعی برای NAION یا گاستروپارزی وجود ندارد و شاکیان پرونده‌های حقوقی علیه اوزمپیک خواستار دریافت غرامت بابت کاهش کیفیت زندگی، هزینه‌های درمانی و خسارت‌های ناشی از این عوارض هستند.

اوزمپیک با ماده مؤثره سماگلوتاید (Semaglutide) در گروه داروهای آگونیست گیرنده GLP-1 قرار دارد؛ داروهایی که علاوه بر درمان دیابت، به دلیل اثرشان در کاهش وزن، محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. با افزایش مصرف این داروها، بررسی عوارض احتمالی سایر داروهای این گروه نیز در دستور توجه کارشناسان و وکلا قرار گرفته است.