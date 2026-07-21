تقویم مرداد ۱۴۰۵ + مناسبت ها و تعطیلی ها
۴ مرداد بزرگداشت شیخ صفی الدین اردبیلی
۵ مرداد سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد
۶ مرداد روز کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای
۷ مرداد اَمرداد روز،جشن اَمردادگان
۸ مرداد روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی - روز زنجان
۹ مرداد روز اهدای خون
۱۰ مرداد جشن چله تابستان - بزرگداشت سلمان فارسی ⁘ آغاز هفته جهانی شیردهی [ August 1 ] - روز جهانی شیر مادر
۱۳ مرداد اربعین حسینی [ ۲۰ صفر ]
۱۴ مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت - روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
۱۵ مرداد شهادت امیر سرلشکر خلبان عباس بابایی - انفجار بمب اتمی آمریکا در هیروشیما
۱۶ مرداد تشکیل جهاد دانشگاهی
۱۷ مرداد روز خبرنگار - سالروز شهادت محمود صارمی
۱۸ مرداد بزرگداشت شهدای مدافع حرم
۲۰ مرداد روز وقف
۲۱ مرداد رحلت رسول اکرم [ ۲۸ صفر ] - روز حمایت از صنایع کوچک - شهادت امام حسن مجتبی (ع) [ ۲۸ صفر ]
۲۲ مرداد روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی - روز جهانی چپ دست ها [ August 13 ]
۲۳ مرداد روز مقاومت اسلامی - هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه [ ۱ ربیع الاول ]
۲۶ مرداد آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی
۲۸ مرداد سالروز وقایع ۲۸ مرداد پس از برکناری محمد مصدقالسلطنه - سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان - کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه - گشایش مجلس خبرگان - روز جهانی عکاسی [ August 19 ]
۳۰ مرداد شهادت امام حسن عسکری (ع) [ ۸ ربیع الاول ] - بزرگداشت علامه مجلسی - روز جهانی مسجد - آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)