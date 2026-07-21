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تقویم مرداد ۱۴۰۵ + مناسبت ها و تعطیلی ها

تقویم مرداد ۱۴۰۵ + مناسبت ها و تعطیلی ها
کد خبر : 1816234
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تقویم مرداد ۱۴۰۵ + مناسبت ها و تعطیلی ها

۴ مرداد بزرگداشت شیخ صفی الدین اردبیلی

۵ مرداد سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد

۶ مرداد روز کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای

۷ مرداد اَمرداد روز،جشن اَمردادگان

۸ مرداد روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی - روز زنجان

۹ مرداد روز اهدای خون

۱۰ مرداد جشن چله تابستان - بزرگداشت سلمان فارسی ⁘ آغاز هفته جهانی شیردهی [ August 1 ] - روز جهانی شیر مادر

۱۳ مرداد اربعین حسینی [ ۲۰ صفر ]

۱۴ مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت - روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

۱۵ مرداد شهادت امیر سرلشکر خلبان عباس بابایی - انفجار بمب اتمی آمریکا در هیروشیما

۱۶ مرداد تشکیل جهاد دانشگاهی

۱۷ مرداد روز خبرنگار - سالروز شهادت محمود صارمی

۱۸ مرداد بزرگداشت شهدای مدافع حرم

۲۰ مرداد روز وقف

۲۱ مرداد رحلت رسول اکرم [ ۲۸ صفر ] - روز حمایت از صنایع کوچک - شهادت امام حسن مجتبی (ع) [ ۲۸ صفر ]

۲۲ مرداد روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی‬ - روز جهانی چپ دست ها [ August 13 ]

۲۳ مرداد روز مقاومت اسلامی - هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه [ ۱ ربیع الاول ]

۲۶ مرداد آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

۲۸ مرداد سالروز وقایع ۲۸ مرداد پس از برکناری محمد مصدق‌السلطنه - سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان - کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه - گشایش مجلس خبرگان - روز جهانی عکاسی [ August 19 ]

۳۰ مرداد شهادت امام حسن عسکری (ع) [ ۸ ربیع الاول ] - بزرگداشت علامه مجلسی - روز جهانی مسجد - آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)

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