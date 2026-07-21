روز خلبان در تقویم ۱۴۰۵ چه روزی است ؟

در تقویم اکثر کشورها روزی به نام روز خلبان وجود داد، در این روز، نگاهی عمیق‌تر به حرفه مقدس خلبانی می‌اندازیم؛ حرفه‌ای که نیازمند تعهد بی‌قید و شرط به یادگیری، حفظ آمادگی جسمانی و روانی، و فداکاری‌های بسیار است.

روز خلبان که هر ساله ۳۰ تیرماه برگزار میشود، فرصتی است تا از این قهرمانان گمنام، که آسمان را به خانه دوم خود بدل کرده‌اند، قدردانی کنیم و مراتب سپاسگزاری خود را از تلاش‌های بی‌دریغشان ابراز نماییم.

روز خلبان امسال چند شنبه است؟

تاریخ دقیق روز خلبان ۱۴۰۵ در تقویم شمسی برابر است با سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵

تاریخ روز خلبان در تقویم قمری ۱۴۴۸ مصادف است با ۶ صفر ۱۴۴۸

تاریخ دقیق روز خلبان در تقویم میلادی برابر است با ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶

تاریخ روز جهانی خلبان

روز بین‌المللی خلبان در تقویم جهانی معادل با ۲۶ آوریل و ۶ اردیبهشت ماه است.

علت نامگذاری روز جهانی خلبان

روز ۲۶ آوریل مصادف با ۶ اردیبهشت هر سال برای خلبانان مراسم بزرگداشت برپا می شود. در تاریخ ۲۶ آوریل سال ۲۰۱۳ برابر با اولین پرواز ایرلاین کشور ترکیه از سوی جامعه پروازی جهان به عنوان روز جهانی خلبان نامگذاری شده و این روز برای تجلیل و سپاس از خلبانان به جهان معرفی شد.

علت نامگذاری روز خلبان در ایران

روز خلبان در تقویم ایرانی روز شهادت شهید عباس دوران از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتخه شده است. در روز خلبان یاد و نام خلبانان نیروی هوایی و شجاعت آنان در طی جنگ تحمیلی، گرامی داشته می‌شود.

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