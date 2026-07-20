به گزارش نجواخبر، نخستین روز از رقابت‌های قهرمانی جوجیتسو آسیا با اقتدار ورزشکاران ایران همراه بود؛ کاروان کشورمان موفق شد یک مدال طلا و یک برنز کسب کند و با امیدواری به روز دوم گام بگذارد.

به گزارش مسعود کریمی مشاور رسانه‌ای رئیس انجمن و مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل، مسابقات روز چهارشنبه در حالی پیگیری شد که ملی‌پوشان ایران در اوزان مختلف به میدان رفتند و درخشش قابل‌توجهی از خود به نمایش گذاشتند.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرعباس رئیسی با نمایشی خیره‌کننده و پیروزی‌های پیاپی برابر حریفان سرسخت، سکوی نخست را فتح کرد و مدال طلای ارزشمند این دوره را به گردن آویخت. در همین رده وزنی، امیرسلام ماست‌بندزاده نیز با تلاشی خستگی‌ناپذیر و مبارزات نفس‌گیر، موفق به کسب مدال برنز شد تا دو افتخار ارزشمند در یک وزن نصیب ایران شود.

در رده سنی زیر ۲۱ سال و وزن ۶۲ کیلوگرم، ابوالفضل نوروزی با وجود ارائه یک مبارزه جسورانه و فنی، از رسیدن به سکو بازماند، اما عملکرد شجاعانهٔ او در این سطح از رقابت‌ها مورد تحسین کادر فنی قرار گرفت.

سرمربی تیم ملی جوجیتسو در گفت‌وگو با خبرنگار ما، این نتایج را «شروعی امیدوارکننده» توصیف کرد و افزود: «نوروزی با وجود ناکامی در کسب مدال، کیفیت بالایی نشان داد و تجربهٔ این مسابقات برای آیندهٔ او بسیار ارزشمند خواهد بود. تیم ما با تمرکز بالا و آمادگی کامل پا به این میدان گذاشته است.»

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رقابت‌های این دوره فردا (پنج‌شنبه) با حضور سه نمایندهٔ دیگر از ایران ادامه می‌یابد: دو ملی‌پوش در وزن‌های ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم و یک ورزشکار در وزن مثبت ۹۴ کیلوگرم به مصاف حریفان می‌روند تا با هدف تکرار موفقیت امروز و سربلندی بیشتر پرچم ایران، گام بر سکوی قهرمانی بردارند.

گفتنی است سطح فنی مسابقات امسال به‌شدت بالا ارزیابی می‌شود و حضور مدعیان قدرتمندی از کشورهای شرق آسیا، کار را برای نمایندگان ایران دشوار، اما انگیزه‌بخش کرده است. کادر فنی تأکید دارد که فردا نیز با همان روحیهٔ هجومی و دفاع هوشمندانه، برای کسب افتخار دیگری به روی تشک خواهند رفت.