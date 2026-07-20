بستنی یکی از محبوب‌ترین خوراکی‌های تابستانی است، اما معمولاً در فهرست غذاهای ناسالم قرار می‌گیرد؛ زیرا حاوی مقادیر بالایی از شکر، چربی و کالری است. مصرف بیش از حد غذاهای سرشار از قند افزوده و چربی‌های ناسالم می‌تواند خطر ابتلا به دیابت و بیماری‌های قلبی را افزایش دهد.

با این حال، برخی تحقیقات نتایج جالبی را نشان داده‌اند. پژوهشگران از پدیده‌ای با عنوان «پارادوکس بستنی» یاد می‌کنند؛ بر اساس این یافته‌ها، افرادی که به‌طور منظم روزانه حدود نصف فنجان بستنی مصرف می‌کنند، در مقایسه با دیگران کمتر در معرض ابتلا به بیماری‌های متابولیک قرار دارند؛ موضوعی که با توجه به میزان قند و چربی موجود در بستنی، غیرمنتظره به نظر می‌رسد.

همچنین چندین مطالعه بزرگ مشاهده‌ای نشان داده‌اند که مصرف منظم بستنی با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ یا بیماری‌های قلبی‌عروقی ارتباط دارد.

پژوهشگران هنوز علت دقیق این ارتباط را نمی‌دانند، اما یکی از فرضیه‌ها این است که پروتئین وی (Whey Protein) موجود در محصولات لبنی می‌تواند در تنظیم قند خون نقش داشته باشد.

با این حال، متخصصان هشدار می‌دهند که نباید این نتایج را به این معنا تعبیر کرد که قند و چربی موجود در بستنی برای بدن مفید است.

به باور دانشمندان، احتمال دارد افرادی که گاهی بستنی می‌خورند، در مجموع سبک زندگی سالم‌تر و متعادل‌تری داشته باشند؛ یعنی رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی منظم و وزن کنترل‌شده، عامل اصلی سلامت آن‌ها باشد، نه خود بستنی.

داریوش مظفریان، رئیس مؤسسه غذا و پزشکی دانشگاه تافتس، در گفت‌وگو با شبکه ABC استرالیا می‌گوید:«در اینجا ممکن است با پدیده‌ای به نام "علیت معکوس" روبه‌رو باشیم؛ یعنی افرادی که به دلیل نگرانی از قند خون یا مشکلات سلامتی، بستنی مصرف نمی‌کنند، از ابتدا وضعیت سلامت ضعیف‌تری داشته‌اند. همین موضوع ممکن است این تصور را ایجاد کند که بستنی اثر محافظتی دارد.»

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که مطالعات مشاهده‌ای تنها ارتباط میان دو عامل را نشان می‌دهند و نمی‌توانند ثابت کنند که یکی علت دیگری است.

از سوی دیگر، پژوهش‌های فراوانی نیز وجود دارند که مصرف زیاد بستنی را با افزایش خطر اضافه‌وزن، دیابت و بیماری‌های قلبی مرتبط می‌دانند.

به همین دلیل، متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند که رژیم غذایی متعادل همچنان بهترین راهکار برای حفظ سلامت است؛ به‌گونه‌ای که نیمی از بشقاب را میوه‌ها و سبزیجات، یک‌چهارم را پروتئین‌های کم‌چرب و یک‌چهارم را غلات کامل تشکیل دهد.

در چنین الگویی، مصرف گاه‌به‌گاه یک خوراکی شیرین مانند بستنی می‌تواند بدون ایجاد احساس محرومیت، به کنترل هوس‌های غذایی و پایبندی بیشتر به رژیم سالم کمک کند.

امروزه نیز برندهایی با بستنی‌های کم‌کالری، کم‌شکر و پرپروتئین وارد بازار شده‌اند تا پاسخگوی تقاضای مصرف‌کنندگانی باشند که به دنبال گزینه‌های سالم‌تر هستند؛ روندی که پیش‌تر در محبوبیت ماست یخ‌زده نیز مشاهده شده بود.