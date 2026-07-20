طرز تهیه حلوا آلبالو؛ طعمی غافلگیر کننده

مواد لازم

آرد ۲ پیمانه

روغن مایع سه چهارم پیمانه

کره ۵۰ گرم

آلبالوی بدون هسته ۴ پیمانه

آب نصف پیمانه

شکر ۱ تا ۱٫۵ پیمانه

نبات ۱ تکه کوچک

گلاب یک چهارم پیمانه

وانیل یک چهارم قاشق مرباخوری

طرز تهیه حلوای آلبالو

آماده کردن آلبالو

برای تهیه حلوای آلبالو خوشمزه در ابتدای کار آلبالوها را شسته و هسته آنها را جدا می کنیم، سپس درون غذاساز ریخته و به خوبی میکس می کنیم تا آلبالوها کاملا پوره شوند. حالا پوره آلبالو را از صافی رد می کنیم. (آب آلبالوی صاف شده باید حدود ۱٫۵ تا ۲ پیمانه باشد)

ترکیب آب آلبالو با شکر

در ادامه آب آلبالو را به همراه آب، شکر و نبات درون یک قابلمه مناسب می ریزیم، سپس روی حرارت متوسط گذاشته تا جوش بیاید. زمانی که مخلوط آب آلبالو جوش آمد پس از ۲۰ ثانیه گلاب و وانیل را می افزاییم.

حالا بلافاصله قابلمه را از روی حرارت برداشته و اجازه می دهیم شهد از داغی بیفتد و گرم یا ولرم و روان بماند. در ادامه آرد را درون یک تابه مناسب الک می کنیم، سپس تابه را روی حرارت ملایم گذاشته و تفت می دهیم.

تفت دادن آرد

زمانی که آرد بدون تغییر رنگ بوی خامی آن گرفته شد، آنرا مجددا الک کرده و به تابه بر می گردانیم. در ادامه روغن مایع و کره را به تابه اضافه کرده و مخلوط می کنیم و پس از ۱ دقیقه شهد آلبالویی را در چند مرحله به تابه می افزاییم.

تزیین و سرو حلوا

در ادامه حلوا را به صورت مداوم هم می زنیم تا شهد جذب حلوا شده و بافت حلوا کاملا لطیف و یکدست شود. شهد را مرحله ای اضافه کنید و زمانی که حلوا به بافت مناسب رسید، افزودن آن را متوقف کنید. در نهایت حلوا را درون ظرف سرومان ماسوره می زنیم و به همراه چای آلبالو سرو می کنیم. نوش جان.

برای تهیه این حلوا بهتر است از آلبالوهای رسیده، ترش، خوش رنگ و سالم استفاده کنید. آلبالوهای بیش از حد رسیده معمولا آب بیشتری دارند و ممکن است شهد را رقیق کنند. اگر طعم آلبالو خیلی ملایم باشد، شیرینی شکر و نبات بر طعم میوه غلبه می کند؛ بنابراین آلبالوی ترش و معطر انتخاب مناسب تری برای این دستور است.

صاف کردن پوره

پس از گرفتن هسته و میکس کردن آلبالوها، پوره را از صافی ریز عبور دهید تا پوست، رگه های میوه و ذرات درشت وارد حلوا نشوند. می توانید پوره را با پشت قاشق روی صافی فشار دهید تا عصاره بیشتری خارج شود، اما بهتر است تفاله خشک و سفت را وارد شهد نکنید. صاف کردن دقیق آلبالو باعث می شود بافت حلوا لطیف تر باشد و در زمان ماسوره زدن ظاهر یکدستی پیدا کند.

تنظیم شیرینی شهد

میزان ترشی آلبالوها یکسان نیست؛ به همین دلیل بهتر است شهد را پیش از اضافه کردن به آرد بچشید. در دستور اصلی هم شکر و هم نبات وجود دارد، بنابراین اگر آلبالوها شیرینی طبیعی بیشتری دارند، می توانید مقدار نبات را کمتر کنید. طعم نهایی شهد باید ملس باشد و شیرینی آن نباید عطر و ترشی دلپذیر آلبالو را کاملا از بین ببرد.

جوشاندن کوتاه شهد

شهد آلبالو به جوشاندن طولانی نیاز ندارد. پس از حل شدن شکر و نبات و شروع جوشیدن، گلاب و وانیل را اضافه کنید و مدت زیادی شهد را روی حرارت نگه ندارید. جوشاندن طولانی ممکن است عطر گلاب و وانیل را کاهش دهد و رنگ طبیعی آلبالو را نیز تیره تر کند.

حفظ رنگ حلوا

برای اینکه رنگ قرمز یا صورتی آلبالو در حلوا بهتر دیده شود، آرد را فقط تا جایی تفت دهید که بوی خامی آن گرفته شود و رنگ آن تغییر زیادی نکند. تفت طولانی یا حرارت زیاد، آرد را قهوه ای می کند و رنگ نهایی حلوای آلبالو را کدر و تیره نشان می دهد. استفاده از تابه ای با سطح روشن نیز کمک می کند تغییر رنگ آرد را بهتر تشخیص دهید.

تفت درست آرد

آرد را در تابه ای پهن و روی حرارت ملایم تفت دهید و آن را پیوسته از کف و کناره های ظرف جابه جا کنید. زمان دقیق تفت به جنس تابه، شدت شعله و نوع آرد بستگی دارد؛ بنابراین به جای توجه کامل به زمان، بوی آرد و تغییر بسیار کم رنگ آن را بررسی کنید. اگر بخشی از آرد بسوزد، طعم تلخ آن در حلوای میوه ای کاملا مشخص خواهد شد.

الک دوباره آرد

آرد را یک بار پیش از تفت دادن و یک بار پس از گرفتن بوی خامی الک کنید. الک دوم، ذراتی را که هنگام حرارت دیدن به هم چسبیده اند جدا می کند و احتمال گلوله شدن حلوا پس از افزودن شهد را کاهش می دهد. این کار یکی از مهم ترین نکات برای داشتن حلوایی صاف، لطیف و مناسب ماسوره زدن است.

افزودن کره و روغن

روغن مایع به حلوا ظاهر براق تری می دهد و کره عطر و طعم آن را کامل تر می کند. پس از افزودن کره و روغن، آرد را روی حرارت ملایم هم بزنید تا چربی به صورت یکنواخت در تمام آرد پخش شود و هیچ قسمت خشکی باقی نماند.

دمای مناسب شهد

شهد را داغ و در حال جوش به مخلوط آرد اضافه نکنید، اما اجازه ندهید آن قدر سرد و غلیظ شود که به سختی با مواد ترکیب شود. بهتر است شهد گرم یا ولرم و کاملا روان باشد. هنگام افزودن شهد نیز تابه را برای چند لحظه از روی حرارت بردارید تا مواد با کنترل بیشتری ترکیب شوند و خطر پاشیدن مخلوط داغ کاهش پیدا کند.

افزودن مرحله ای شهد

شهد آلبالو را کم کم و در چند مرحله به مخلوط آرد اضافه کنید و پس از هر بار افزودن، مواد را کاملا هم بزنید. میزان آب موجود در آلبالوها ثابت نیست و ممکن است تمام شهد آماده شده برای رسیدن به بافت مناسب لازم نباشد. زمانی که حلوا نرم، منسجم و قابل جمع شدن شد، افزودن شهد را متوقف کنید؛ حتی اگر مقداری از آن باقی مانده باشد. این نکته برای جلوگیری از شل شدن حلوای آلبالو بسیار مهم است.

هم زدن مداوم

پس از اضافه کردن شهد، حلوا را بدون توقف هم بزنید تا مایع به صورت یکنواخت جذب آرد شود. توقف طولانی در این مرحله ممکن است باعث گلوله شدن بخشی از آرد یا یکدست نشدن بافت حلوا شود. بهتر است از کفگیر چوبی یا سیلیکونی محکم استفاده کنید تا بتوانید مواد را از کف و کناره های تابه جمع کنید.

تشخیص قوام حلوا

حلوا زمانی آماده است که با هم زدن از دیواره های تابه جدا شود، در مرکز ظرف جمع شود و با تکان دادن تابه به شکل یک توده منسجم حرکت کند. بافت نهایی باید نرم و شکل پذیر باشد، نه روان و چسبناک و نه خشک و ترک خورده. توجه داشته باشید که حلوا پس از خنک شدن کمی سفت تر می شود؛ بنابراین آن را بیش از حد روی حرارت نگه ندارید.

رفع شل شدن

اگر حلوا به دلیل مایع زیاد شل شده است، آن را روی حرارت بسیار ملایم و به صورت پیوسته هم بزنید تا رطوبت اضافی تبخیر شود. اگر پس از تبخیر آب همچنان حالت چرب و روان داشت، مقدار کمی آرد تفت داده شده و الک شده را جداگانه آماده کنید و قاشق قاشق به حلوا بیفزایید. آرد خام را مستقیم داخل حلوا نریزید، زیرا طعم خام و بافت گلوله ای ایجاد می کند.

رفع سفت شدن

اگر حلوا پیش از سرو بیش از حد سفت شد، چند قاشق از شهد گرم باقی مانده را به تدریج به آن اضافه کنید و روی حرارت ملایم هم بزنید تا دوباره نرم شود. شهد را یکجا نریزید، زیرا تغییر بافت حلوا سریع اتفاق می افتد و ممکن است حلوا بیش از حد شل شود. اگر شهد باقی نمانده است، مقدار کمی آب آلبالو و شکر را گرم کرده و قاشق قاشق اضافه کنید.

جلوگیری از روغن انداختن

اگر پس از افزودن شهد مقدار زیادی روغن اطراف حلوا جمع شد، احتمالا میزان چربی بیشتر از ظرفیت آرد بوده است. در این حالت، کمی آرد تفت داده شده و الک شده را به تدریج اضافه کنید. حرارت دادن طولانی حلوایی که روغن زیادی دارد، مشکل را به تنهایی برطرف نمی کند و ممکن است بافت آن را خشک و سنگین کند.

زمان ماسوره زدن

برای ماسوره زدن، حلوا باید گرم و نرم باشد، اما نباید بخار زیادی از آن بلند شود. حلوای خیلی داغ فرم ماسوره را نگه نمی دارد و حلوای کاملا سرد نیز به سختی از قیف خارج می شود. چند دقیقه به حلوا استراحت دهید، سپس آن را داخل قیف مقاوم بریزید و با ماسوره ستاره ای یا شکوفه ای در ظرف سرو فرم دهید.

قالب زدن حلوا

برای تهیه حلوای قالبی، حلوا را در حالی که هنوز گرم و نرم است داخل قالب سیلیکونی بریزید. مواد را با پشت قاشق فشار دهید تا فضای خالی و حباب هوا داخل قالب باقی نماند. پس از خنک شدن و سفت شدن حلوا، آن را به آرامی از قالب خارج کنید. به دلیل وجود روغن و کره، معمولا نیازی به چرب کردن قالب سیلیکونی نیست.

نگهداری حلوا

پس از خنک شدن، حلوا را در ظرف دربسته در یخچال نگهداری کنید تا سطح آن خشک و ترک خورده نشود. پیش از سرو، ظرف را مدتی در دمای محیط قرار دهید تا کره و روغن نرم شوند و بافت حلوا دوباره لطیف شود. برای جلوگیری از جذب بوی مواد غذایی داخل یخچال، ظرف حلوا باید کاملا بسته باشد.

کالری حلوای آلبالو

با توجه به مقدار ۲ پیمانه آرد، یک و یک چهارم پیمانه شکر، سه چهارم پیمانه روغن مایع، ۵۰ گرم کره و یک و نیم پیمانه آب آلبالو، کل حلوای آماده شده حدود ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ کیلوکالری انرژی دارد. اگر حلوا را به ۱۶ سهم کوچک تقسیم کنید، هر سهم حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ کیلوکالری خواهد داشت. در صورت تقسیم حلوا به ۱۲ سهم متوسط، کالری هر سهم حدود ۳۱۵ تا ۳۳۵ کیلوکالری می شود. این مقدار تقریبی است و با توجه به وزن دقیق آرد، مقدار روغن، شیرینی آلبالو و اندازه هر سهم می تواند کمی تغییر کند.