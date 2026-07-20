خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شن بازی در مهدکودک‌ها و شهربازی‌ها ممنوع شد

شن بازی در مهدکودک‌ها و شهربازی‌ها ممنوع شد
کد خبر : 1815934
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران در خصوص استفاده از شن بازی غیراستاندارد و بدون مجوز در مراکز تفریحی، مهدکودک‌ها و خانه‌های بازی کودکان هشدار داد.

قاسم فدوی اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت و ایمنی کودکان و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی، همه مراکز بازی، شهربازی‌ها، خانه‌های بازی و مهدکودک‌ها ملزم به استفاده از تجهیزات تفریحی استاندارد، به‌ویژه «شن بازی استاندارد و دارای مجوز» هستند.

طبق اعلام اداره‌کل استاندارد استان تهران، وی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، متاسفانه برخی از مراکز تفریحی و آموزشی کودکان به دلیل کاهش هزینه‌ها، به سراغ خرید و استفاده از شن‌های غیراستاندارد و نامعتبر رفته‌اند. این اقدام علاوه بر ایجاد رقابت ناسالم و ضربه به تولیدکنندگان متعهد و دارای مجوز، سلامت جسمی و پوستی کودکان را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.

مدیرکل استاندارد استان تهران با تاکید بر مسئولیت حقوقی و نظارتی دستگاه‌های ناظر و بهره‌برداران این مراکز گفت: شن بازی به دلیل تماس مستقیم با پوست، چشم و سیستم تنفسی کودکان، پتانسیل بالایی برای انتقال آلودگی‌ها دارد؛ لذا استفاده از شن‌های فاقد تاییدیه استاندارد، ممنوع است.

در این راستا، بازرسان استاندارد با همکاری نهادهای متولی، فرآیند کنترل اصالت و ردیابی محصولات مصرفی در مراکز بازی را تشدید کرده و با واحدهای متخلف بدون اغماض و از طریق مراجع قضایی برخورد خواهند کرد.

اداره‌کل استاندارد تهران در پایان از خانواده‌ها خواست در صورت مشاهده موارد تخلف یا استفاده مهدکودک‌ها و خانه‌های بازی از شن‌های فاقد علامت استاندارد، مراتب را جهت پیگیری به سامانه تلفنی ۱۵۱۷ اطلاع دهند.

 

منبع مهر
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل