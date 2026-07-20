مهران مدیری، علی دایی و تنابنده هم مدل برند دیور شدند! + عکس

موج شوخی با کمپین تازه برند دیور همچنان ادامه دارد. بعد از اینکه کاربران فضای مجازی استایل‌های این برند را به پوشش مردان ایرانی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شبیه دانستند، حالا نوبت به چهره‌های سینمایی رسیده است. مهران مدیری، محسن تنابنده، احمد مهرانفر و هومن حاجی عبدالهی بازیگران سریال پایتخت از پربازدیدترین تصاویری بودند که سوژه شوخی با دیور شدند.

اولین عکس تصویری است که دیور از یکی از مدل‌هایش منتشر کرد و در ادامه شوخی کاربران ایرانی با این مدل را می‌بینید.