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مهران مدیری، علی دایی و تنابنده هم مدل برند دیور شدند! + عکس

مهران مدیری، علی دایی و تنابنده هم مدل برند دیور شدند! + عکس
کد خبر : 1815908
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بعد از اینکه کاربران فضای مجازی استایل‌های این برند را به پوشش مردان ایرانی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شبیه دانستند، حالا نوبت به چهره‌های سینمایی رسیده است.

موج شوخی با کمپین تازه برند دیور همچنان ادامه دارد. بعد از اینکه کاربران فضای مجازی استایل‌های این برند را به پوشش مردان ایرانی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شبیه دانستند، حالا نوبت به چهره‌های سینمایی رسیده است. مهران مدیری، محسن تنابنده، احمد مهرانفر و هومن حاجی عبدالهی بازیگران سریال پایتخت از پربازدیدترین تصاویری بودند که سوژه شوخی با دیور شدند.

اولین عکس تصویری است که دیور از یکی از مدل‌هایش منتشر کرد و در ادامه شوخی کاربران ایرانی با این مدل را می‌بینید.

مهران مدیری، علی دایی و تنابنده هم مدل برند دیور شدند! + عکس

مهران مدیری، علی دایی و تنابنده هم مدل برند دیور شدند! + عکس

مهران مدیری، علی دایی و تنابنده هم مدل برند دیور شدند! + عکس

مهران مدیری، علی دایی و تنابنده هم مدل برند دیور شدند! + عکس

 

 

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