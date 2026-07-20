سردرد صبحگاهی فقط از کمخوابی نیست/ ۵ علت پنهان را بشناسید
در این گزارش، عللِ پنهانِ دردهای صبحگاهی را بررسی میکنیم و میگوییم چه زمانی باید برای این علامت، به پزشک متخصص مراجعه کنید.
بیدار شدن با ضربانِ درد در سر، بدترین شروعِ ممکن برای یک روز است. اما آیا میدانستید سردرد صبحگاهی صرفاً یک خستگی ساده نیست و میتواند نشاندهندهی مشکلاتی مثل آپنه خواب، اختلالات مفصل فک یا حتی بیخوابیِ مزمن باشد؟ از هر ۱۳ نفر، یک نفر درگیر این چالش است.
طلوعِ درد چرا سردردهای صبحگاهی نباید نادیده گرفته شوند؟
سردرد بلافاصله پس از بیدار شدن، پدیدهای است که میلیونها نفر را درگیر کرده، اما بسیاری آن را به پای «کمخوابی» مینویسند و از کنارش عبور میکنند. متخصصانِ دانشکدههای پزشکی هاروارد و استنفورد هشدار میدهند که این درد، میتواند زنگ خطری برای اختلالات زمینهای باشد که کیفیت زندگی و سلامت مغز شما را تهدید میکنند.
چه چیزی مغز شما را در خواب میآزارد؟
بر اساس مطالعات، شایعترین عوامل این سردردها عبارتند از:
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آپنه خواب: انسداد مجاری هوایی در طول شب که باعث میشود مغز اکسیژن کافی دریافت نکند و با احساس درد از خواب بیدار شود.
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میگرن: حملات میگرنی تمایل دارند در اواخر شب یا لحظه بیدار شدن فعال شوند.
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دندانقروچه (بروکسیسم): فشار شدید فکها در خواب که علاوه بر دنداندرد، باعث انتشار درد به ناحیه سر میشود.
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اختلالات خلقی: اضطراب و افسردگی پیوند مستقیمی با افزایش فراوانی سردردهای صبحگاهی دارند.
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خطاهای فیزیکی: گاهی مقصر، یک بالش نامناسب است که فشار را به گردن و سپس به جمجمه منتقل میکند.
هشدارهای طلایی چه زمانی باید نگران شد؟
نیوشن ژانگ، متخصص سردرد در دانشگاه استنفورد تأکید میکند که همیشه باید به «الگوی» درد توجه کرد. اگر سردردهای شما پدیدهای جدید هستند، یا ماهیتِ آن تغییر کرده و شدیدتر شده است، باید حتماً بررسی شوند.
علائم خطر که نباید نادیده گرفت:
۱. همراه بودن سردرد با ضعف، بیحسی یا اختلال در تکلم.
۲. افزایش ناگهانی و شدید فشار خون همزمان با سردرد.
۳. دردهای بسیار شدید و غیرطبیعی.
توصیه نهایی پزشکان:
اگر این سردردها تکرار میشوند، پزشک عمومی نقطه شروع است. بر اساس نوع درد، ممکن است به متخصص طب خواب، نورولوژیست یا متخصص درمان سردرد ارجاع داده شوید. هرگز خودسرانه به مسکنها متکی نشوید؛ چرا که درمانِ ریشهای (مانند رفع آپنه یا درمان دندانقروچه) تنها راهِ پایان دادن به این چرخه درد است.