پاسخ مردم جنوب به تخلیه شهرها !

تفاوتی نمی‌کند در کدام گوشه ایران زندگی کنند، شمال، شرق، غرب، مرکز... هر کجا هستند، دل‌شان برای مردم جنوب کشور می‌تپد و می‌خواهند هر کاری از دستشان برمی آید، برای هموطنان جنوبی‌شان انجام دهند تا آنها بدانند در این‌روزهای سخت جنگ تنها نیستند. اولین قدم‌شان هم باز کردن در خانه‌های‌شان به روی مردم جنوب بوده تا اگر تصمیم گرفتند این‌روزها را در محل‌های امن‌تر و آرام‌تری بگذرانند دلواپس نداشتن جا و مکان نباشند، اما پاسخ جنوبی‌ها به این دعوت و میهماننوازی هموطنان‌شان جالب است و بسیاری از آنها در فضای مجازی با پست‌ها، کامنت‌ها و استوری‌های مختلف، تعصب خود به خاک و شهرشان را به رخ کشیده‌اند و گفته‌اند با وجود جنگ و طاقت‌فرسا بودن شرایط زندگی‌شان،حاضر نیستند شهر و خانه خود را ترک وتخلیه کنند.

شهرمون به جونمون بسته‌اس

در بسیاری از پست‌هایی که در اینستاگرام منتشر شده، مردم شهرهای مختلف تصاویری از خانه‌های آب و جاروزده خود را به اشتراک گذاشته‌اند و با نوشتن آدرس و شماره تلفن از ساکنان جنوب کشور خواسته‌اند تا پایان جنگ میهمان خانه و سفره آنها باشند. در یکی از پست‌ها شهروندی مشهدی تصاویری از چند واحد آپارتمان شیک و مبله را منتشر کرده و نوشته است: «بچه‌های فیض آباد، مهولات و مشهد بی‌غیرت نیستن که مردم جنوب را رها کنن. چند واحد آپارتمان آماده اسکان دارم که تا زمان اتمام جنگ در اختیار جنوبی‌های عزیز قرار می‌دم، بدون هیچ هزینه و کرایه‌ای. حتی هزینه آب و برق و گاز هم نمی‌گیرم.» اما مردم جنوب این میهمان‌نوازی او را به شکل متفاوتی قدردانی کرده‌اند و زیر پستش نوشته‌اند: «به عنوان یک جنوبی از شما تشکر می‌کنم. درسته اینجا جنگه ولی ما تا می‌تونیم در شهر و دیار خود می‌مونیم. ان شاالله که جنگ زمینی نشه و کلا تمام بشه.... از اهواز پیام می‌دم، دیشب پشت خونه هامون زدن، به‌شدت فجیع، الانم با دمای بالای ۵٠ درجه و قطعی برق حاضر به ترک خونه و شهرمون نیستیم. خون ما از بقیه رنگین‌تر نیست. خدا خیرت بده داداش با این محبتتون.... دم شما گرم هموطن عزیز، ولی ما جنوبیا دلمون نمیاد خاکمونو ول کنیم. فقط برامون دعا کنین.... چقدر خوبه ما ایرانیا اینقدر هوای همدیگرو داریم، ولی یه جنوبی تا آخرین لحظه ایستادگی می‌کنه و می‌مونه....نمیشه که شهرمونو بی‌خیال شیم. می‌مونیم تا آخرین لحظه‌ای که خدا بهمون عمر داده، شهرم جونمه...»

نگهبانان مرزهای آبی

حال‌وهوای این‌روزهای جنوب کشور به سال‌های دوران دفاع مقدس بی‌شباهت نیست و بسیاری از آنها در همان سال‌ها هم حاضر نشدند تا شهر و دیارشان را ترک کنند. در یکی از پست‌های شبکه ایکس شهروندی شمالی ازآن‌روزها یاد کرده و مردم جنوب در پاسخش نوشته‌اند: «سپاس فراوان به همه ایرانی‌های خوب که تا الان لطف داشتند از شهرهای مختلف، مردم جنوب را دعوت کردند تا میهمان شهرشان باشند، اما مردم جنوب در خاک خودشان هشت سال جنگ ماندند، الانم مردم بندرعباس، آبادان، اهواز، سیستان‌وبلوچستان، بوشهر، چفادک، عسلویه، چابهار، سوسنگرد و خیلی از شهرهای جنوب حاضر نشدند شهرشان را ترک کنند. ما با وجود صداها و لرزش‌های انفجارهای حملات دشمن که تحملش سخته، ماندیم و در جنگ زندگی می کنیم.»

ساکنان خطه جنوب کشور خود را نگهبانان مرزهای آبی کشور می‌دانند و تعصب به آب‌وخاک، جزء فرهنگ جنوبی‌شان است، یک کاربر جنوبی به نام نوشین حسینی در این مورد نوشت: «اگه ما جنوبیا بریم کی از مرز دفاع کنه؟ جنوبی هیچوقت مرز وطن ول نمی‌کنه، بره. ما زیر بمباران با گرمای ۵٠ درجه و بی‌برقی باز هم حاضر نیستیم مرزهای کشورمان را خالی کنیم تا یه وقت دشمن، فکر ورود به شهر و خانه‌های ما به فکرش نرسه.»

زندگی در دل جنگ

نسل امروز مردم جنوب هم که دوران جنگ ٨‌ساله را تجربه نکرده‌اند، عرق به خاک و خانه را از نسل‌های گذشته به میراث‌برده‌اند و نشان داده‌اند ترجیح می‌دهند جریان زندگی‌شان را با دشواری‌های جنگ هماهنگ کنند، اما از خانه و کاشانه‌شان دل نکنند. در ویدئویی که یکی از دختران جنوبی در فضای مجازی منتشر کرد و پر بازدید شد، دختر جنوبی رو به ساحل دریا ایستاده و می گوید: «برام پیام گذاشتن که مگه شما بندرعباس نیستی؟ مگه اونجا جنگ نیست؟ می‌خواهی بری شام بخوری؟ وسایلتو جمع کن برو... برم؟ کجا برم؟ ما همه اینجاییم. خونه‌ام اینجا است. گفتن خروجی‌های شهرها همه پر شدند...کجا پر شده؟ ما همه اینجاییم. هیچکس جایی نرفته...» بعد آرامش دریا را نشان می دهد و می‌گوید: «من الان اومدم بالا که دریا را ببینم. دیشب همین‌جا را زدند، اونورم که...ما هم می‌دونیم اینجا جنگه، خونه ها مونم می لرزه. خوب چیکار کنم؟ شام نخورم؟!!»

زندگی در خارک جریان دارد

در کنار همدلی‌ها وهمراهی‌های مردم کشورمان برای قوت قلب دادن به مردم جنوب کشور و اصرار اهالی این خطه برای ماندن در شهر و خاک‌شان، گاهی اخباری ضدونقیض هم به گوش می‌رسد که عده‌ای با اهدافی متفاوت سعی می‌کنند خالی و کم‌سکنه شدن شهرهای جنوبی را القا کنند. شب گذشته هم ویدئویی با همین مضمون در فضای مجازی منتشر شد که مدعی بود، دستور تخلیه خارک صادر شده است. در این ویدئو که اینترنشنال و دیگر شبکه‌های ماهواره‌ای به آن استناد کرده‌اند، تصاویری ازخلوت بودن جزیره خارک هم ضمیمه شده تا صحت ادعای تخلیه جزیره را تایید کند. مرتضی احمدی‌زاده از بومیان جزیره خارک درباره این ویدئو به همشهری می‌گوید: «تخلیه خارک یک دروغ است و مردم اینجا دارند زندگی‌شان را می‌کنند.» او درباره تصاویر منتشرشده از خلوتی خارک توضیح می‌دهد: «با مجازی شدن امتحانات مدارس و تعطیل شدن دبستان‌ها، شهر خلوت‌تر شده، این شرایط هم مختص امسال و شرایط جنگی نیست. از طرف دیگر کسانی که با زندگی ما جنوبی‌ها آشنایی دارند، می‌دانند که ما به دلیل گرمای ۵٠ درجه جنوب، معمولا بیشتر کارهای روزمره مانند خرید، دیدوبازدید و هواخوری را به شب موکول می‌کنیم تا روزها کمتر در معرض آفتاب باشیم.» محدود بودن تعداد حملات دشمن به جزیره خارک دلیل دیگری است که احمدی‌زاده برای غیرواقعی بودن این ویدئو ذکر می‌کند: «در این‌روزها که درگیری‌ها در جنوب زیاد بوده، جزیره خارک فقط دو سه بار مورد حمله قرارگرفته و درگیری‌ها در اینجا آنقدر زیاد نبوده که مردم اینجا را تخلیه کنند. »