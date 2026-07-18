مصرف مقادیر بالای خوراکی‌هایی مانند چیپس، سوسیس و کالباس، نوشیدنی‌های ورزشی، غذاهای بسته‌بندی شده و کنسروها، مواد معدنی اضافی وارد بدن می‌کند که به سنگ‌کلیه در ادرار تبدیل می‌شود؛ به‌ویژه اگر کودک آب کافی ننوشد یا نوشیدنی‌های شیرین زیاد مصرف کند.

هوای گرم‌تر تابستان باعث ایجاد سنگ‌کلیه می‌شود

هرچه هوا گرم‌تر و مرطوب‌تر باشد، تعریق هم بیشتر و دفع ادرار کم می‌شود، بنابراین مواد معدنی بیشتر در کلیه و مجاری ادرار می‌مانند.

آنتی‌بیوتیک به بروز سنگ‌کلیه ارتباط دارد

آنتی‌بیوتیک‌ها میکروبیوم روده را به شکلی تغییر می‌دهند که باعث تشکیل سنگ در کلیه می‌شود.

یک گروه پژوهشی در ۲۰۱۸ اعلام کرد که کسانی که یکی از پنج آنتی‌بیوتیک رایج خوراکی را مصرف می‌کردند، بین ۱.۳ تا ۲.۳ برابر بیشتر در معرض ابتلا به سنگ‌کلیه قرار گرفتند. این خطر به مرور زمان کاهش یافت اما تا پنج سال پس از مصرف آنتی‌بیوتیک به قوت خود باقی ماند و در سنین پایین‌تر نیز این خطر بیشتر بود.

به گفته این گروه، هرقدر فردی زودتر به سنگ‌کلیه مبتلا شود، زمان بیشتری برای ابتلا به نوع شدیدتر این بیماری و مشکلات سلامتی بلندمدت دارد. از برخی عواقب این بیماری می‌توان به از کار افتادن کلیه، کاهش تراکم مواد معدنی در استخوان که به شکستگی منجر می‌شود و خطر جدی بیماری قلبی در بزرگسالی اشاره کرد.

براساس اطلاعات بنیاد ملی کلیه ایالات متحده آمریکا، کودکانی که به سنگ‌کلیه مبتلا می‌شوند، حدود ۵۰ درصد احتمال دارد که طی پنج تا هفت سال آینده دوباره به این بیماری مبتلا شوند.

نشانه‌های سنگ‌کلیه عبارتند از:

- درد شدید دور کمر، زیر شکم و کشاله ران

- نیاز دائم به دفع ادرار

- ادرار کدر یا بدبو

- تحریک‌پذیری؛ به‌ویژه در کودکان کم‌سن‌تر

با این حال، بعضی کودکان ممکن است هیچ‌گونه علامتی نداشته باشند یا به جای کمردرد به تهوع یا معده‌درد دچار شوند.

به گزارش ان‌بی‌سی نیوز، پزشکان متخصص توصیه می‌کنند که برای جلوگیری از ابتلا به سنگ‌کلیه آب زیاد بنوشید؛ به‌ویژه در ماه‌های گرم سال.