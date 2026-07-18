نحوه ریمو ژلیش و لمینت ناخن در خانه

اگر از بلند شدن ناخن‌هایتان کلافه شده‌اید و وقت رفتن به سالن را ندارید، باید بدانید که بسیاری از افراد هنگام برداشتنِ کاشت، لمینت یا ژلیش در خانه، به دلیل استفاده از روش‌های اشتباه باعث شکستن و نازک شدن ناخن‌هایشان می‌شوند. اما خبر خوب این است که با یادگیری چند تکنیک اصولی و استفاده از وسایل ساده، می‌توانید بدون هیچ آسیبی، ناخن‌هایتان را ریمو کنید. در این مطلب از نمناک، روش‌های استاندارد ریمو کاشت ژل در خانه و ریمو لمینیت و ژلیش را آموزش می‌دهیم.

ریمو کاشت ناخن در خانه با استون و فویل

استفاده از استون و فویل برای ریمو کردن کاشت ناخن در خانه، مطمئن‌ترین راه است؛ چون باعث می‌شود مواد بدون آسیب و فشار، به‌راحتی نرم و جدا شوند. برای شروع کار ریمو، ابتدا وسایل لازم را آماده کنید که شامل استون خالص (۱۰۰ درصد)، پنبه، فویل آلومینیومی، سوهان ناخن، ابزار عقب‌زن یا پوشر چوبی، بافر نرم و همچنین روغن کوتیکول یا یک کرم مرطوب‌کننده برای بعد از پایان کار است.

مرحله 1: ابتدا طول ناخن را کوتاه کنید تا کار راحت‌تر انجام شود.

مرحله 2: با سوهان دستی، لایه براقِ روی کاشت را بردارید تا استون بهتر نفوذ کند.

مرحله 3: پنبه را به استون خالص آغشته کنید، روی ناخن بگذارید و دور آن را با فویل بپیچید.

مرحله 4: ۱۵ تا ۲۰ دقیقه صبر کنید تا مواد کاملاً نرم شوند.

مرحله 5: فویل را باز کرده و موادِ نرم‌شده را با «پوشر چوبی» به‌آرامی از روی ناخن جدا کنید.

مرحله 6: اگر بخشی از مواد هنوز سفت است، دوباره مرحله پنبه و فویل را برای چند دقیقه تکرار کنید.

طریقه ریمو لمینت ناخن در خانه

برای ریموو لمینت، ابتدا سطح براق آن را با یک سوهان مات کنید، سپس پنبه‌ای را به استون آغشته کرده روی ناخن بگذارید و دور انگشتتان را با فویل بپیچید؛ حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید تا مواد کاملاً نرم شوند و سپس آن‌ها را با یک پوشر چوبی به‌آرامی از روی ناخن بردارید.

اگر بعد از این کار همچنان بخشی از مواد باقی ماند، مراحل را دوباره تکرار کنید؛ اما توجه داشته باشید که اگر لمینت شما به‌گونه‌ای است که نیاز به سوهان‌کشی کامل دارد و با استون پاک نمی‌شود، حتماً از یک فرد متخصص کمک بگیرید تا به ناخن‌هایتان آسیب نرسد.

روش ریمو ژلیش ناخن در خانه

روش ریمو ناخن ژلیش در خانه به دلیل نازک‌تر بودن مواد، سریع‌تر و راحت‌تر از کاشت انجام می‌شود؛ برای این کار کافی است از همان روش استون و فویل استفاده کنید و حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید تا مواد کاملاً نرم شوند. پس از باز کردن فویل، اگر همچنان بخشی از مواد باقی مانده بود، هرگز آن‌ها را با زور نکنید و زمان بیشتری به استون بدهید. در نهایت نیز سطح ناخن را با بافر یا سوهان نرم کنید و برای بازگرداندن رطوبت ناخن و پوست اطرافش، از روغن کوتیکول یا کرم مرطوب‌کننده استفاده کنید.

تفاوت ریمو کاشت ناخن، ژلیش و لمینت چیست؟

روش پاک کردن مواد از روی ناخن به نوع آن بستگی دارد؛ کاشت ناخن به دلیل ضخامت زیاد نیاز به روشی تخصصی‌تر و زمان بیشتری دارد، اما ژلیش و لمینت چون نازک‌تر است، سریع‌تر و راحت‌تر ریمو می‌شوند. بنابراین برای جلوگیری از آسیب به ناخن، ابتدا باید نوع مواد را بشناسید تا روش مناسب آن را انتخاب کنید.

نکات مهم نحوه ریمو کاشت ناخن در خانه

پیش از شروع کار لازم است نکات مهم قبل از ریمو کردن ناخن در خانه که در ادامه آمده را مورد توجه قرار دهید.

برای ریمو کردن مواد ناخن حتماً از استون خالص یا ریموورهای مخصوص استفاده کنید.

هرگز مواد را با زور یا اجسام نوک‌تیز جدا نکنید، چون این کار به ناخن آسیب می‌زند؛ اگر مواد جدا نمی‌شوند، یعنی باید زمان بیشتری به آن‌ها بدهید.

قبل از شروع کار، دور ناخن‌ها را با وازلین یا روغن کوتیکول چرب کنید تا پوستتان خشک نشود و اگر اطراف ناخن زخم یا عفونتی دارید، تا زمان بهبودی صبر کنید.

یادتان باشد که این کار را در فضایی با تهویه مناسب انجام دهید تا بخار استون باعث ناراحتی‌تان نشود.

برای ریمو کاشت ناخن و ژلیش در خانه، این نکات کلیدی را به خاطر بسپارید تا به ناخن‌های خود آسیب نزنید:

هرگز مواد کاشت را با دست یا ابزار نوک‌تیز نکنید؛ این کار باعث کنده شدن لایه‌های رویی ناخن طبیعی، نازک شدن و شکنندگی آن می‌شود.

تینر یک حلال صنعتی و بسیار خطرناک است که استفاده از آن اصولی نیست.

استفاده از نوشابه یک شایعه فضای مجازی است و هیچ تأثیری در ریمو کاشت ندارد.

استفاده از سوهان برقی در صورتی که کار با آن را بلد نیستید، ممنوع است. کوچک‌ترین اشتباه در فشار یا زاویه، باعث سوختگی و نازک شدن شدید ناخن می‌شود. به همین دلیل سوهان دستی گزینه امن‌تری است.

بلافاصله بعد از برداشتن کاشت، دوباره کاشت جدید انجام ندهید.

بعد از ریمو ناخن در خانه روزانه از روغن کوتیکول یا روغن‌های مخصوص ناخن استفاده کنید.

اگر بعد از ریمو دچار درد، التهاب شدید، تغییر رنگ یا جدا شدن ناخن از بستر شدید، حتماً به پزشک مراجعه کنید.

انتهای پیام/