اشتباه بزرگی که با نوشیدن آبمیوه در حق قلب فرزندتان میکنید
بسیاری از ما برای حفظ سلامتی، نوشابههای گازدار را با آبمیوههای صنعتی یا حتی آبپرتقال طبیعی جایگزین میکنیم، غافل از اینکه این جایگزینی ممکن است به اندازه نوشابه برای قلب ما مضر باشد. نتایج یک مطالعه ۲۵ ساله که بهتازگی منتشر شده، پرده از حقیقتی تکاندهنده برداشته است: مسئله فقط قند موجود در نوشیدنیها نیست، بلکه “ساختارِ مصرف” آن است که میتواند سرنوشت فشار خون شما را در بزرگسالی تعیین کند. این گزارش، باورهای رایج درباره تغذیه سالم کودکان و نوجوانان را به چالش میکشد.
آبمیوه و نوشیدنیهای ورزشی؛ چرا این نوشیدنیهای «به ظاهر سالم» دشمن قلب شما هستند؟
فشارخون بالا که از آن به عنوان «قاتل خاموش» یاد میشود، معمولاً بدون علائم آشکار، رگهای خونی را تخریب کرده و ریسک سکتههای قلبی و مغزی را بهشدت افزایش میدهد. در حالی که عواملی مانند سن یا ژنتیک غیرقابلتغییر هستند، یک مطالعه جدید و جامع نشان میدهد که عادتهای غذایی از دوران جوانی، تعیینکننده اصلی سلامت قلب در بزرگسالی است.
نوشیدنیهای شیرین؛ بزرگترین تهدید قلب
پژوهشگران در یک بازه زمانی ۲۵ ساله، عادات غذایی و سلامت هزاران شرکتکننده را تحلیل کردند. نتایج حاکی از آن است که مصرف روزانه حداقل دو وعده نوشیدنی شیرین، خطر ابتلا به فشارخون بالا را تا ۵۲ درصد افزایش میدهد. نکته تأملبرانگیز این است که هر وعده نوشابه بهتنهایی ۲۳ درصد و هر وعده «نوشیدنی ورزشی» (که اغلب بهعنوان محصولی سالم تبلیغ میشود) تا ۳۶ درصد خطر را بالاتر میبرد. این نوشیدنیها برای ورزشکاران حرفهای کاربرد خاص دارند، اما برای عموم، صرفاً منبعی از قند افزوده هستند.
آبمیوه؛ دامی که در آن گرفتاریم
باور عمومی بر این است که آبمیوه جایگزینی عالی برای نوشابه است، اما این مطالعه هشدار میدهد که مصرف روزانه حداقل یکونیم وعده آبمیوه، خطر فشارخون را ۳۵ درصد افزایش میدهد. حتی آبپرتقال طبیعی نیز در این تحقیق با ۲۰ درصد افزایش خطر همراه بود. پژوهشگران تأکید دارند که این آمار میتواند به دلیل گزارشهای نادرست از مصرف آبمیوههای صنعتی به جای آبپرتقال طبیعی، حتی نگرانکنندهتر باشد.
میوه کامل؛ سپر محافظتی بدن
اما چرا میوه کامل متفاوت است؟ برخلاف آبمیوه، میوه کامل دارای «فیبر» است. فیبر فرآیند هضم را کند کرده و از ورود ناگهانی قند به جریان خون جلوگیری میکند. یافتههای آماری این تحقیق نشان میدهد:
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جایگزینی یک وعده نوشیدنی شیرین با میوه کامل: ۲۲ درصد کاهش خطر.
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جایگزینی آبمیوه با میوه کامل: ۱۹ درصد کاهش خطر.
منبع قند مهمتر از خودِ قند است
دکتر وسانتی مالک، نویسنده ارشد این مطالعه میگوید: «مصرف آبمیوه در مقادیر بسیار کم شاید بیخطر باشد، اما جایگزینی آن با میوه کامل، گزینهای است که باید در اولویت قرار بگیرد.»
دکتر آمیت کرا نیز میافزاید: «اشتباه رایج این است که فکر کنیم هر نوع قند میوهای برای قلب مضر است. مشکل اصلی، شکلِ مصرف آن است؛ وقتی میوه را به صورت آبمیوه مصرف میکنید، ساختار طبیعی آن را از بین میبرید که پیامدهای منفی برای قلب به همراه دارد.»
توصیه عملی:
انجمن قلب آمریکا توصیه میکند مصرف آبمیوه (حتی ۱۰۰ درصد طبیعی) را حداکثر به یک لیوان (۲۴۰ میلیلیتر) در روز محدود کنید. بهترین جایگزین برای خانوادهها، استفاده از میوه کامل، آب و شیر است. با توجه به افزایش شیوع فشارخون در سنین پایینتر، این تغییر الگوی مصرف، گامی حیاتی برای پیشگیری از سکته و بیماریهای قلبی در آینده است.