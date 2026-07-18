این برش از برنامه، واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. منتقدان معتقدند این شوخی، افغانستان را به یک کلیشه قدیمی و تحقیرآمیز تقلیل داده و تصویری یک‌بعدی از کشوری با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی ارائه می‌کند. در مقابل، عده‌ای هم تأکید دارند که این بخش صرفاً در قالب یک برنامه طنز مطرح شده و نباید آن را خارج از فضای برنامه قضاوت کرد.