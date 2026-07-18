شوخی عباس جمشیدیفر با افغانستان جنجال به پا کرد+ فیلم
بخشی از گفتوگوی امیرحسین قیاسی و عباس جمشیدیفر در فضای مجازی وایرال شده؛ در بخشی از برنامه امیرحسین قیاسی از جمشیدی فر میخواهد «یک چیز درباره افغانستان بگو» و بلافاصله با خنده اضافه میکند: «یه چیز خوب بگو.» جمشیدیفر هم در ادامه با لحنی طنز، پاسخ میدهد: «خشخاش.»
این برش از برنامه، واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است. منتقدان معتقدند این شوخی، افغانستان را به یک کلیشه قدیمی و تحقیرآمیز تقلیل داده و تصویری یکبعدی از کشوری با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی ارائه میکند. در مقابل، عدهای هم تأکید دارند که این بخش صرفاً در قالب یک برنامه طنز مطرح شده و نباید آن را خارج از فضای برنامه قضاوت کرد.