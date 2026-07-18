نوشیدن آب به خودی خود باعث نفخ نمی‌شود، بلکه نحوه رسیدن آن به معده و شرایط دستگاه گوارش است که این حس را ایجاد می‌کند:

بلع هوا: اگر آب را با عجله و جرعه‌های بزرگ بنوشید، مقدار زیادی هوا همراه با آب وارد معده می‌شود. این هوای اضافی همان عاملی است که باعث احساس نفخ سریع می‌شود.

دمای آب: نوشیدن آب بسیار سرد بلافاصله بعد از غذا یا در حالت ناشتا، می‌تواند باعث انقباض عروق معده و کند شدن فرآیند هضم شود که نتیجه‌اش احساس سنگینی و بادکردگی است.

اشتباهات رایجی که نفخ را تشدید می‌کنند

اگر بعد از نوشیدن آب احساس نفخ می‌کنید، احتمالاً مرتکب یکی از این اشتباهات می‌شوید:

نوشیدن آب حین غذا: آب خوردن وسط غذا، شیره‌های گوارشی را رقیق کرده و سرعت هضم را پایین می‌آورد. غذای هضم‌نشده در معده می‌ماند و شروع به تخمیر می‌کند؛ این یعنی تولید گاز.

استفاده از نی: نوشیدن آب با نی (به‌ویژه برای نوشیدنی‌های گازدار یا حتی آب‌های طعم‌دار) باعث بلع مستقیم هوای حبس‌شده در نی به داخل دستگاه گوارش می‌شود.

ایستاده نوشیدن: نوشیدن آب در حالت ایستاده باعث می‌شود آب با فشار و سرعت به انتهای معده برخورد کند که می‌تواند باعث تحریک اعصاب گوارشی شود.

چه زمان نفخ، زنگ خطر بیماری است؟

گاهی نفخ بعد از نوشیدن آب، نشان‌دهنده یک مشکل زمینه‌ای است که نیاز به بررسی پزشکی دارد:

سندرم روده تحریک‌پذیر (IBS): در افراد مبتلا به IBS، دستگاه گوارش به هرگونه فشار فیزیکی (حتی حجم آب) حساس است و بلافاصله واکنش نشان می‌دهد.

گاستریت (التهاب معده): اگر دیواره معده ملتهب باشد، ورود هر ماده‌ای (حتی آب) می‌تواند باعث تحریک، درد و احساس تورم شود.

عدم تحمل‌های غذایی یا گوارشی: گاهی نفخ بعد از آب به دلیل هضم ناقص غذای قبلی است که با ورود آب، حجم پیدا کرده است.

راه‌حل‌های فوری برای خداحافظی با نفخ

قانون جرعه‌های کوچک: آب را به صورت جرعه‌جرعه و آرام بنوشید. این کار اجازه می‌دهد بزاق دهان با آب ترکیب شده و به هضم بهتر کمک کند.

دمای ملایم: از نوشیدن آب یخ پرهیز کنید. آب با دمای محیط یا خنک ملایم، بهترین دوست معده شماست.

زمان‌بندی: سعی کنید نیم ساعت قبل از غذا و یک ساعت بعد از آن، نوشیدن آب را به حداقل برسانید تا دستگاه گوارش بتواند کار خود را با تمرکز انجام دهد.

پیاده‌روی کوتاه: چند دقیقه قدم زدن آرام بعد از صرف غذا یا نوشیدن آب، به حرکت گازها در دستگاه گوارش و جلوگیری از تجمع آن‌ها کمک می‌کند.

نفخ بعد از نوشیدن آب اغلب یک خطای رفتاری است تا یک بیماری صعب‌العلاج. اما اگر با وجود اصلاح شیوه نوشیدن، همچنان بعد از هر جرعه احساس تورم شدید یا درد دارید، وقت آن است که یک چک‌آپ گوارشی انجام دهید تا از سلامت دقیق سیستم هضم خود مطمئن شوید.