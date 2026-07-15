بهترین دسر برای کاهش رفلاکس معده
اگر رفلاکس معده باعث شده از خوردن دسر بعد از شام صرفنظر کنید، لازم نیست کاملاً آن را حذف کنید. یک بستنی خانگی تهیهشده از انبه و موز یخزده میتواند جایگزینی خوشمزه، مغذی و ملایم برای معده باشد.
اگر بعد از شام دچار سوزش سر دل یا رفلاکس معده میشوید، شاید وقت آن رسیده باشد که در انتخاب دسر تجدیدنظر کنید. به گفته دکتر ویل بولسیویچ، متخصص گوارش، یک دسر ساده و طبیعی میتواند هم هوس شیرینی را برطرف کند و هم احتمال تشدید رفلاکس را کاهش دهد.
چرا بعضی دسرها رفلاکس را بدتر میکنند؟
برخی خوراکیهای محبوب بعد از غذا میتوانند دریچه تحتانی مری را شل کنند. وقتی این دریچه بهخوبی بسته نشود، اسید معده به سمت مری برمیگردد و باعث سوزش سر دل و رفلاکس میشود.
از جمله خوراکیهایی که ممکن است این مشکل را تشدید کنند:
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شکلات
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نعناع
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نوشیدنیهای گازدار
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نوشیدنیهای کافئیندار
بهترین دسر برای افراد مبتلا به رفلاکس
دکتر بولسیویچ پیشنهاد میکند به جای دسرهای شکلاتی یا نعنایی، بستنی میوهای خانگی (Nice Cream) تهیه کنید.
این دسر تنها با دو ماده اولیه آماده میشود:
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موز رسیده یخزده
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انبه یخزده
کافی است هر دو را داخل مخلوطکن بریزید تا بافتی شبیه بستنی پیدا کنند؛ بدون نیاز به شکر یا خامه.
چرا انبه و موز برای رفلاکس مناسباند؟
انبه؛ میوهای ملایم برای معده
انبه از میوههای کماسید محسوب میشود و برخلاف مرکباتی مانند پرتقال، گریپفروت یا کیوی، معمولاً باعث تحریک رفلاکس نمیشود. به همین دلیل میتواند انتخاب مناسبی برای افرادی باشد که معده حساسی دارند.
موز رسیده نیز pH نسبتاً بالایی دارد و خاصیت اسیدی کمی دارد. این میوه میتواند به کاهش تحریک معده کمک کند و در بسیاری از افراد، علائم رفلاکس را کمتر کند.
طرز تهیه بستنی انبه و موز
مواد لازم:
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یک عدد موز رسیده (از قبل یخزده)
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یک پیمانه انبه یخزده
طرز تهیه:
مواد را حدود یک تا دو دقیقه در مخلوطکن یا غذاساز بزنید تا کاملاً نرم و کرمی شوند. در صورت تمایل میتوانید بلافاصله سرو کنید یا ۳۰ دقیقه در فریزر قرار دهید تا سفتتر شود.
چند نکته برای کاهش رفلاکس بعد از غذا
علاوه بر انتخاب دسر مناسب، این توصیهها نیز میتوانند به کاهش علائم کمک کنند:
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آهسته غذا بخورید و خوب بجوید.
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بلافاصله بعد از غذا دراز نکشید.
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آب کافی بنوشید.
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وعدههای غذایی را سبکتر و کمحجمتر انتخاب کنید.
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اگر متوجه شدهاید غذایی خاص باعث رفلاکس میشود، مصرف آن را محدود کنی