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باید باب المندب را ببندیم/ موشکهای ایران برای بستن این تنگه توان دارند

باید باب المندب را ببندیم/ موشکهای ایران برای بستن این تنگه توان دارند
کد خبر : 1812938
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حسین شریعتمداری نوشت: دست ایران برای شکست محاصره دریایی و دست کشیدن آمریکا از این دزدی دریایی بسته نیست. پاشنه آشیل آمریکا و اسرائیل برای مقابله با محاصره دریایی ایران‌، بستن باب‌المندب به روی کشتی‌های تحت مالکیت کشورهای متخاصم و شناورهای حامل نفت یا کالای تجاری برای این کشورهاست.

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: باب‌المندب یکی از شاهراه‌های اصلی تجارت جهانی است. بخش فراوانی از صادرات نفت و گاز خلیج‌فارس و انتقال کالاهای آسیایی به اروپا و تجارت میان آسیا و مدیترانه از این تنگه صورت می‌پذیرد.

جبهه مقاومت یمن بارها -و از جمله همین دیروز- برای بستن باب‌المندب به روی کشتی‌های نفتی و تجاری کشورهای متخاصم و همپیمان و همسو با آنها اعلام آمادگی کرده است و در این میدان تجربه مثال‌زدنی و موفقی نیز دارد. ضمن آن‌که فاصله هوایی ایران و باب‌المندب ۲۳۰۰ کیلومتر است و بُرد موشک‌های نقطه‌زن کشورمان بسیار فراتر از ۳۰۰۰ کیلومتر است و به آسانی و به تنهایی نیز می‌توانیم باب‌المندب را ببندیم. 

اکنون وقت آن است که علاوه ‌بر بسته بودن تنگه هرمز که راه نفس آمریکا را گرفته است، باب‌المندب را هم ببندیم تا شاهد خفگی کامل آمریکا و متحدانش باشیم.  این حرکت به پروتکل‌های بین‌المللی چه ربطی دارد؟! آمریکا و اروپا به کدام پروتکل بین‌المللی پایبند بوده‌اند که ما باشیم؟! مگر محاصره دریایی ایران در پروتکل‌های بین‌المللی آمده است؟ که بستن باب‌المندب نیامده باشد؟! شک نکنید که حتی اعلام این که درپی بستن باب‌المندب هستیم نیز مشت محکمی بر دهان یاوه‌گوی ترامپ است. ببندید و نتیجه را ببینید.

 

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