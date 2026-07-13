اگر شبها بیخوابی آزارتان میدهد، این غذا را بخورید!
آلبالو پلو یکی از اصیلترین و خوشرنگ و لعابترین غذاهای ایرانی است که ترکیب ترشی ملایم آلبالو با عطر زعفران و طعم ادویهای مرغ، آن را به گزینهای ایدهآل برای مهمانیهای خاص تبدیل کرده است.
الان که فصل آلبالوست توصیه می کنیم به بهانه های مختلف از این میوه قرمز ترش در غذاها استفاده کنید. آنتی اکسیدانهای موجود در آلبالو در کاهش استرس، کاهش فشار خون و بهبود سطح کلسترول برای محافظت در برابر بیماریهای قلبی عروقی موثر هستند. همچنین آلبالو منبع طبیعی ملاتونین است، هورمونی که چرخه خواب و بیداری را تنظیم میکند. مصرف آب آلبالو یا غذاها و خوردنیهای مختلفی که میتوان با آلبالو تهیه کرد، ممکن است به عنوان یکی از خواص آلبالو به بهبود کیفیت و مدت خواب کمک کند.
در این دستور پخت برای آلبالو پلو، با استفاده از ادویههای متفاوت مانند پودر انبه و تندوری، لایهای جدید از طعم را به این غذای کلاسیک اضافه میکنیم. با ما همراه باشید.
مواد لازم
برنج: ۳ پیمانه
آلبالو (بدون هسته) : ۶ پیمانه (به ازای هر پیمانه برنج، ۲ پیمانه آلبالو)
ران مرغ: ۳ تکه
پیاز: ۲ عدد
شکر و روغن: به میزان لازم
زعفران دمکرده: به مقدار کافی
نمک، فلفل سیاه، پودر انبه نصف قاشق چایخوری
ادویه تندوری ۳.۴ قاشق چایخوری
برگ بو ۲ عدد
رزماری تازه ۱ شاخه
طرز تهیه
مرحله اول: آمادهسازی مرغ زعفرانی معطر
ابتدا پیازها را به صورت خلالی خرد کرده و حدود ۳ دقیقه تفت دهید تا سبک شوند.
حالا تکههای مرغ را به تابه اضافه کنید.
در حالی که حرارت بالاست، نمک، فلفل سیاه، پودر انبه، ادویه تندوری و زعفران را اضافه کرده و هر طرف مرغها را ۵ دقیقه تفت دهید.
سپس کمی آب جوش به همراه برگبو و شاخه رزماری به تابه اضافه کنید.
حرارت را ملایم کنید تا مرغها با عطر ادویهها و گیاهان معطر به آرامی مغزپخت شوند.
مرحله دوم: آمادهسازی آلبالوهای ملس
هسته آلبالوها را جدا کنید. آنها را در تابهای با حرارت کم همراه با کمی شکر و روغن قرار دهید و اجازه دهید حدود ۱۰ دقیقه بجوشند تا کمی نرم و طعمدار شوند.
برنج را از قبل با نمک خیس کنید و سپس ۷ دقیقه در آب جوش بجوشانید و آبکش کنید. حالا آلبالوهای پخته شده را یا به آرامی با برنج آبکششده مخلوط کنید و یا به صورت لایهلایه در قابلمه بریزید. اجازه دهید آلبالو پلو حدود یک ساعت با حرارت ملایم دم بکشد.
در نهایت، آلبالو پلوی خوشعطر و رنگ خود را در دیس بکشید و تکههای مرغ زعفرانی را کنار آن قرار دهید. ترکیب طعم ملس آلبالو با عطر رزماری و ادویه تندوری، تجربهای فراموشنشدنی خواهد بود.