آیا دوچرخه سواری و دویدن برای زانو ضرر دارد؟
دویدن و دوچرخهسواری برای زانوی سالم نه تنها مضر نیست، بلکه تقویتکننده است. اما در افراد مبتلا به آرتروز، ممکن است درد را تشدید کند. نظر یک فوقتخصص زانو را درباره شرایط ایمن این فعالیتها بخوانید.
بسیاری از ورزشکاران و افراد عادی نگران تأثیر دویدن و دوچرخهسواری بر سلامت زانو هستند. آیا این فعالیتها باعث ساییدگی یا آسیب مفصل میشوند؟ پاسخ متخصصان ارتوپدی بر اساس وضعیت زانو متفاوت است. در ادامه، توضیحات کامل دکتر علی ترکمان، فوقتخصص زانو، را درباره این موضوع مرور میکنیم.
نظر متخصص درباره دویدن و دوچرخهسواری
دکتر علی ترکمان، متخصص ارتوپدی و فوقتخصص زانو، در گفتوگو با رادیو سلامت تأکید کرد که دویدن و دوچرخهسواری برای زانوی سالم نه تنها آسیبزا نیستند، بلکه به تقویت مفصل و عضلات اطراف آن کمک میکنند.
به گفته او، زانویی که هیچ مشکل خاصی مانند آرتروز یا ساییدگی نداشته باشد، فشارهای بسیار بیشتری را از این فعالیتها تحمل میکند.
چه کسانی باید احتیاط کنند؟
تفاوت اصلی در افرادی است که دچار آرتروز و ساییدگی زانو هستند. در این افراد، دویدن و دوچرخهسواری ممکن است باعث تشدید درد شود.
دکتر ترکمان توضیح میدهد که اگر پس از این فعالیتها افزایش درد احساس شود، نشانه آن است که فشار واردشده به مفصل بیش از حد تحمل آن است.
تأثیر شدت آرتروز بر نوع فعالیت
میزان مشکل کاملاً به شدت آرتروز و ساییدگی بستگی دارد و نمیتوان برای همه افراد یک نسخه واحد تجویز کرد.
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در زانوی سالم: دویدن و دوچرخهسواری تهدیدی محسوب نمیشوند و حتی نقش تقویتی دارند.
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در زانوی مبتلا به آرتروز: باید با احتیاط، آگاهی و توجه به علائم درد انجام شوند.
دکتر ترکمان میافزاید که دویدن به دلیل ضربه و کوبیدن روی مفصل، فشار بیشتری نسبت به دوچرخهسواری وارد میکند و در افراد دارای آرتروز، احتمال افزایش درد بیشتر است.
چه فعالیتهایی برای زانو مفید هستند؟
به گفته این فوقتخصص، فعالیتهایی مانند دویدن، دوچرخهسواری، بالا و پایین رفتن از پله و حتی کوهنوردی در صورتی که طبق اصول صحیح انجام شوند، مشکلی برای زانوی سالم ایجاد نمیکنند و به تقویت خود مفصل و عضلات اطراف آن کمک میکنند.
گونه تصمیم بگیریم که ورزش را ادامه دهیم یا محدود کنیم؟
دکتر ترکمان بر این نکته تأکید دارد که وضعیت واقعی زانو و شدت آرتروز تعیینکننده اصلی است. اگر فردی با انجام این فعالیتها درد بیشتری احساس میکند، باید برنامهریزی کند تا فشار اضافی به زانو وارد نشود و درد کاهش یابد.
اصل مهم این است که هر فرد بداند زانویش در چه وضعیتی قرار دارد و آیا توان تحمل این فشار را دارد یا نه.
نکته کلیدی: دوچرخهسواری و دویدن به خودی خود برای زانوی سالم مضر نیستند، اما در زانوی آسیبدیده یا دارای ساییدگی، نیاز به احتیاط، تنظیم شدت و مشورت با پزشک دارند.