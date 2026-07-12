چقدر به آمپولهای لاغری میتوان اعتماد کرد؟
رئیس هیأت پزشکی ورزشی خراسان رضوی با هشدار درباره مصرف خودسرانه آمپولهای لاغری گفت کاهش وزن سریع با این روش میتواند سلامت افراد را تهدید کند و مسیر اصولی کاهش وزن همچنان بر پایه ورزش، تغذیه مناسب و خواب کافی است
مجید زادرحیم با اشاره به روند روزافزون استفاده از آمپولهای لاغری اعم از برندهای داخلی و خارجی که بدون نظارت دقیق پزشکی مصرف میشوند، اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد هستیم که بسیاری از افراد به دنبال پاسخهای سریع و تجربی برای کاهش وزن خود هستند و تصور میکنند با صرف هزینههای گزاف برای خرید این آمپولها، میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به تناسب اندام برسند؛ اما باید دانست که این مسیر، مسیری پر از ریسک و غیراستاندارد است.
وی با اشاره به ماهیت اصلی این داروها، تصریح کرد: اکثر این آمپولها در اصل برای درمان بیماریهایی نظیر دیابت نوع دو ساخته شدهاند تا بتوانند سطح قند خون بیمار را کنترل کنند. در واقع، کاهش اشتها و لاغری، یکی از عوارض جانبی این داروها است، نه هدف اصلی تولید آنها. به همین دلیل، استفاده از این محصولات توسط افرادی که دچار دیابت نیستند، یک اقدام بسیار مخاطرهآمیز است.
رئیس هیأت پزشکی ورزشی خراسان رضوی با تأکید بر پیامدهای احتمالی این روند، بیان کرد: اگرچه ممکن است در حال حاضر گزارشهای گستردهای از عوارض حاد این آمپولها در بازار مشاهده نشود، اما باید دانست که عوارض میانمدت و بهویژه پیامدهای بلندمدت این داروها بر سلامت بدن، هنوز به طور کامل مشخص نشده و احتمالاً در سالهای آینده خود را نشان خواهد داد.
زادرحیم خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد به دلیل بیصبری برای رسیدن به نتایج سریع، از روشهای غیرعلمی استفاده میکنند و هزینههای سنگینی را متحمل میشوند؛ اما باید توجه داشت که هزینهای که فرد بابت درمان عوارض جانبی ناشی از این آمپولها در آینده متحمل خواهد شد، بسیار فراتر از قیمت خود دارو است.
وی به یک چالش اخلاقی در حوزه درمان نیز اشاره و اظهار کرد: متاسفانه باید اذعان کرد که برخی از همکاران نیز حاضر نیستند تا زمان کافی برای آموزش و توضیح پروتکلهای صحیح به بیمار بگذارند و در عوض، استفاده از این مسیرهای سریع را به مراجعین توصیه میکنند که این مسئله بسیار نگرانکننده است.
آسیب به عملکرد مغز و سلامت روانی در اثر کاهش شدید اشتها
رئیس هیأت پزشکی ورزشی خراسان رضوی با تبیین مکانیزم عملکرد این داروها بر سیستم عصبی، تأکید کرد: یکی از اصلیترین خطرات این آمپولها، کاهش شدید اشتها است. مغز انسان برای حفظ فعالیتهای حیاتی و عملکرد صحیح سلولی، به مواد مغذی و انرژی روزانه نیاز مبرم دارد. زمانی که با استفاده از این داروها، ورود مواد غذایی به بدن به شدت کاهش مییابد، مغز مجبور میشود با استفاده از ذخایر اسید چرب و منابع دیگر کار خود را پیش ببرد؛ این فرآیند در درازمدت میتواند اثرات مخربی بر سلامت مغز و سیستم عصبی داشته باشد.
وی افزود: کاهش وزن غیراصولی، نهتنها باعث آسیبهای جسمی میشود، بلکه سلامت روانی افراد را نیز هدف قرار میدهد. بیرویه غذا نخوردن و وابستگی به دارو، تعادل روانی و سلامت روان فرد را مختل میکند.
نسخه طلایی برای کاهش وزن اصولی: ورزش، رژیم غذایی و خواب
وی با ارائه یک راهکار علمی و جایگزین برای کاهش وزن، بر ضرورت تغییر سبک زندگی تأکید کرد و گفت: برای داشتن یک کاهش وزن اصولی که هیچ عارضه جسمی یا روحی به همراه نداشته باشد، باید از سه ضلع اصلی یعنی «رژیم غذایی مناسب»، «تحرک بدنی منظم» و «خواب کافی» استفاده کرد.
رئیس هیأت پزشکی ورزشی خراسان رضوی در تشریح سه رکن اصلی کاهش وزن، بیان کرد: در رژیم غذایی، باید مصرف کربوهیدرات، قند و چربی را کاهش داد و بر تغذیه اصولی تمرکز کرد. متأسفانه امروزه مصرف بالای نوشیدنیهای انرژیزا و کاهش تحرک، باعث بالا رفتن قند خون و اختلال در ترشح انسولین شده است.
وی افزود: در تحرک بدنی، فرد باید طبق اصول ورزشی، حداقل ۵ جلسهی ۳۰ دقیقهای در هفته ۳۰ یا ۳ جلسهی ۴۵ دقیقهای در هفته ورزش منظم داشته باشد. همچنین باید خواب و استراحت کافی داشته باشد؛ تنظیم هورمونهای بدن مستلزم داشتن یک خواب باکیفیت و منظم، بهویژه در بازه زمانی بین ساعت ۲۲ تا ۶ صبح است.
زادرحیم تصریح کرد: اگرچه رعایت اصول کاهش وزن و تناسب اندام زمانبر است و فرد ممکن است در ابتدا احساس کند پاسخ بسیار سریعی نمیگیرد؛ اما مسیر امنتر رسیدن به وزن ایدهآل و ماندگار، عبور از مسیر علمی و پرهیز از وسوسه آمپولهای لاغری است.