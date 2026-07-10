طرز تهیه سالاد سیب زمینی اتریشی؛ فوری و آسان + مواد اولیه و نکات کلیدی

بعضی غذاها بدون اینکه مواد اولیه عجیب یا دستور پخت پیچیده‌ای داشته باشند، با اولین لقمه غافلگیرتان می‌کنند. سالاد سیب‌زمینی اتریشی یکی از همان‌هاست؛ سالادی که با تکیه بر سیب‌زمینی تنوری، سس سبک و چند ماده ساده، طعمی متفاوت و دلچسب می‌سازد. این سالاد را می‌توان به‌عنوان پیش‌غذا، یک شام سبک یا حتی کنار غذاهای گریل‌شده سرو کرد و اگر یک بار امتحانش کنید، احتمالاً به یکی از انتخاب‌های همیشگی‌تان تبدیل می‌شود.

سالاد سیب زمینی اتریشی نوعی سالاد سرد مدرن است که از ترکیب سبزیجاتی مثل خیار، پیاز قرمز و فلفل کاپی با سیب زمینی برشته و نوعی سس مخصوص تهیه می‌شود. این سالاد طعم و مزه فوق‌العاده‌ای دارد و اگر یکبار آن را درست کنید، به یکی از سالادهای محبوب زندگی‌تان تبدیل خواهد شد، پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه سالاد سیب زمینی اتریشی همراه ما باشید.

سالاد سیب‌زمینی اتریشی مجلسی و خوش‌طعم | مواد اولیه و نکات کلیدی

مواد لازم برای سالاد سیب‌زمینی اتریشی

سیب زمینی نقلی و ریز: ۱۰ عدد

پیاز قرمز: ۲ عدد

خیار: ۲ عدد

فلفل کاپی قرمز یا فلفل دلمه‌ای رنگی: ۱ عدد

پپرونی: ۱۰۰ گرم

سس مایونز: ۵ قاشق غذاخوری

سس خردل: ۱ قاشق غذاخوری

آب لیمو ترش: ۲ قاشق غذاخوری

سیر: ۲ حبه

ترکیب شوید و جعفری خرد شده: ۱ لیوان

نمک، فلفل سیاه، پودر اورگانو و پاپریکا دودی: به میزان لازم

روغن زیتون: ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه مرحله به مرحله سالاد سیب‌زمینی اتریشی

برای درست کردن این سالاد خوشمزه ابتدا سیب زمینی‌ها را خوب بشویید و هر کدام را با پوست به دو تا قسمت تقسیم کنید.

سیب زمینی های خرد شده روی سینی فر بریزید. حالا روغن زیتون، نمک، پودر اورگانو و پاپریکا دودی را روی سیب زمینی ها بریزید و هم بزنید تا مزه ها با هم مخلوط شوند.

سینی را داخل فر ۱۸۰ درجه به مدت ۴۰ دقیقه قرار بدهید تا سیب زمینی کاملا بپزد و برشته شود.

در مرحله بعد پیاز قرمز را به صورت خلالی خرد کنید و داخل کاسه بریزید. خیار، فلفل کاپی و سوسیس پپرونی را هم خرد کنید و به پیاز اضافه کنید.

داخل یک کاسه دیگر سس مایونز، سس خردل، سیر رنده شده، آب لیمو ترش، نمک، فلفل سیاه و ترکیب شوید و جعفری خرد شده را با هم مخلوط و به مواد سالاد اضافه کنید.

مواد را خوب هم بزنید تا سس کاملا مخلوط شود.

بعد از اینکه سیب زمینی‌ها پخت و برشته شد، اجازه بدهید از داغی بیفتد و به دمای محیط برسد، سپس سیب زمینی‌های خنک شده را به سالاد اضافه کنید. سالاد سیب زمینی اتریشی خوشمزه ما در این مرحله آماده سرو است، نوش جان.

نکات طلایی و جانشین‌های مواد اولیه

اگر پودر اورگانو در منزل ندارید، به جای آن می‌توانید از پودر آویشن استفاده کند.

برای درست کردن این سالاد بهتر است از سیب زمینی‌های ریز استفاده کنید؛ زیرا راحت‌تر داخل فر می‌پزند و برشته می‌شوند.

همیشه وقتی در تهیه غذا یا سالاد سس مایونز جزو مواد اولیه است، عده‌ای می‌پرسند، آیا می‌شود به جای آن از ماست استفاده کرد؟ این مسئله تا حدودی سلیقه‌ای است. اگر منع مصرف دارید یا اینکه به خاطر کالری بالای سس مایونز تمایلی به استفاده از آن را ندارید، می‌توانید ماست چکیده را جایگزین کنید؛ اما ماست معمولاً آب می‌اندازد. بنابراین توصیه می‌شود برای مهمانی‌ها این کار را انجام ندهید.

سعی کنید از روغن زیتون مرغوب برای پخت و پز استفاده کنید. روغن زیتون به دلیل ارزش غذایی بالایی که دارد، در رژیم غذایی بسیاری از افراد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که قیمت روغن زیتون خالص بالاست، معمولاً در هنگام عرضه در بازار با روغن‌های معمولی مخلوط می‌شود. درنتیجه از کیفیت آن کاسته می‌شود؛ بنابراین کسانی که به دنبال خرید روغن زیتون هستند، اغلب می‌پرسند که چطور روغن زیتون اصل را تشخیص بدهیم. البته تشخیص خالص بودن روغن زیتون کار چندان ساده‌ای نیست.

با این حال کارشناسان برای تشخیص روغن زیتون اصل سه روش را به شرح ذیل ارائه داده‌اند:

۱- برای انتخاب روغن مرغوب بهتر است که اول آن را ببویید. روغن زیتون خوب باید بوی میوه زیتون، سیب یا علف تازه بدهد که مربوط به نوع زیتون یا زمان برداشت آن است؛ بنابراین اگر بوی فلز احساس کردید، بدانید که روغن نامرغوب یا فاسد است.

۲- روش دوم برای تشخیص روغن زیتون اصل این است که آن را بچشید. اگر یک قاشق روغن زیتون را در دهان خود بریزید و در دهان بچرخانید و با استشمام هوا آن را فرو بدهید، باید بعد از چند لحظه در گلوی خود تلخی و تندی شدیدی احساس کنید. به نحوی که گلوی شما بسوزد. در بعضی موارد افراد به دلیل تندی بیش از حد روغن به سرفه می‌افتند. درست پس از یک دقیقه مزه تلخی و تندی از بین می‌رود و خوشمزه می‌شود. ضمن اینکه فرد با خوردن این روغن در دهان خود احساس چربی نمی‌کند. با خوردن روغن زیتون اصل در ابتدای زبان احساس شیرینی و در انتهای آن احساس تلخی و سوزش خواهید داشت.

۳- روش بعدی برای تشخیص روغن زیتون اصل رنگ آن است. رنگ روغن زیتون باید زرد مایل به سبز باشد. البته رنگ روغن زیتون معیار مناسبی برای تعیین کیفیت روغن نیست؛ زیرا به‌راحتی می‌توان در آن تقلب کرد.

منبع همشهری آنلاین

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