لیمو در هر فصلی پیدا می شود به ویژه در فصل تابستان که خورنش از اوجب واجبات است. چون حرارت و تب بدن را پایین می آورد و سیستم ایمنی را تقویت می کند و آرامش بخش است. در ادامه یک دمنوش عالی از این میوه دوست داشتنی به همراه چند ترکیب به شما پیشنهاد خواهیم داد که سعی کنید حداقل هفته ای یک بار نوش جان کنید.

مواد لازم

پوست لیمو ۱ قاشق غذاخوری

پوست پرتقال ۱ قاشق غذاخوری

چای سبز ۱ قاشق غذاخوری

آویشن خشک ۱ قاشق چای‌خوری

آب جوش ۱ لیوان

طرز تهیه

پوست لیمو، پرتقال، چای سبز و آویشن را درون صافی قوری بریزید و به اندازه یک فنجان آب‌جوش روی آن بریزید، سپس اجازه دهید به مدت حداقل ۵ تا ۷ دقیقه خوب دم بکشد. اگر پوست پرتقال نداشتید می توانید آن را حذف کنید گرچه در تمام چهارفصل می توانید در تمام میوه فروشی ها این میوه را پیدا کنید.

درآخر، آن را درون لیوان بریزید و آب‌جوش را نیز به آن اضافه کنید، با پوست لیمو و پرتقال هم می توانید آن را زیباتر و خوش‌عطرتر کنید.

این ترکیب را حتما در یک ظرف در بسته مثل قوری دم بکشد، درغیر این صورت رنگ و عطر مناسبی نخواهد داشت.