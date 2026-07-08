سم آلتمن با انتشار پستی در ایکس تأیید کرد که اوپن‌ای‌آی پنجشنبه قدرتمندترین هوش مصنوعی خود با نام GPT-5.6 را پس از تأخیری یک‌ماهه به درخواست دولت ایالات متحده، به‌طور عمومی منتشر خواهد کرد. این تأخیر به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی مبنی‌بر سوءاستفاده‌ی احتمالی از سیستم‌های هوش مصنوعی قدرتمند اعمال شده بود.

وزارت بازرگانی ایالات متحده پس از انجام آزمایش‌های دولتی بیشتر تحت چارچوب نظارتی جدید واشینگتن برای هوش مصنوعی پیشرو، با انتشار گسترده‌ی GPT-5.6 موافقت کرد. پیش‌تر، اوپن‌ای‌آی دسترسی به این مدل را به گروه کوچکی از شرکای تأییدشده که اطلاعات آن‌ها با مقامات به اشتراک گذاشته شده بود، محدود کرد.

دولت آمریکا نظارت بر انتشار مدل‌های پیشرفته‌ی هوش مصنوعی را با هدف شناسایی تهدیدهای بالقوه افزایش داده است. این اقدام به دلیل نگرانی دولت آمریکا از احتمال به گفته‌ی آن‌ها «سوءاستفاده‌ی ارتش یا سازمان‌های اطلاعاتی چین و روسیه» از این فناوری صورت می‌گیرد.

تصمیم جدید واشینگتن در شرایطی اتخاذ می‌شود که دولت ایالات متحده هفته‌ی گذشته محدودیت‌های اعمال‌شده بر مدل‌های هوش مصنوعی فیبل و میتوس متعلق به انتروپیک را لغو کرد. رفع محدودیت کمتر از سه هفته پس از آن صورت گرفت که به انتروپیک دستور داده شد دسترسی به این مدل‌ها را به دلیل خطرات امنیت ملی تعلیق کند.

اوپن‌ای‌آی در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قصد دارد مدل GPT-5.6 Sol را به همراه دو مدل دیگر به نام‌های Terra و Luna منتشر کند. مدل Sol پیشرفته‌ترین ابزار این شرکت به‌شمار می‌رود، در حالی که Terra گزینه‌ای میان‌رده با هزینه‌ی کمتر و Luna مقرون‌به‌صرفه‌ترین نسخه در این مجموعه است.