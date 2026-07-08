هرگز در این ۳ موقعیت، کروز کنترل خودرویتان را روشن نکنید!
کروز کنترل یکی از ویژگیهای کاربردی خودروها است که در سفرها میتواند بسیار مفید باشد، اما استفاده از آن در برخی شرایط خاص، نهتنها کمکی نمیکند بلکه میتواند بسیار خطرناک باشد. هرگز در این ۳ موقعیت کلیدی، کروز کنترل خودرویتان را روشن نکنید.
فناوری کروز کنترل، به راننده کمک میکند تا سرعت ثابت را بدون نیاز به نگه داشتن پا روی پدال گاز حفظ کند. در حالی که کروزکنترل میتواند به بهبود مصرف سوخت و جلوگیری از سرعت غیرمجاز کمک کند، استفاده نادرست از آن در آب و هوای نامساعد، خستگی راننده یا ترافیک سنگین، ریسک حوادث را بهشدت بالا میبرد.
رانندگی در آب و هوای نامساعد و جادههای لغزنده
رانندگی در باران شدید، برف یا یخبندان نیاز به کاهش سرعت و افزایش فاصله طولی دارد. روشن کردن کروز کنترل در این شرایط میتواند خطر هیدروپلنینگ یا سر خوردن را افزایش دهد، زیرا ممکن است خودرو با سرعت ناگهانی شتاب بگیرد. آب و هوای نامساعد همچنین میتواند حسگرهای کروزکنترل تطبیقی را مختل کند.
هنگام خستگی یا حواسپرتی راننده
اگر احساس خستگی میکنید یا حواستان پرت است، کروزکنترل را فعال نکنید. این کار به بیتفاوتی و عدم تمرکز منجر شده و واکنش سریع در مواقع اضطراری را دشوار میسازد. هرگز کروز کنترل را برای مکالمه تلفنی یا ارسال پیامک روشن نکنید.
در ترافیک سنگین و شرایط جادهای متغیر
در جادههای شلوغ و پرترافیک که حرکت مداوم با سرعت ثابت امکانپذیر نیست، استفاده از کروز کنترل توصیه نمیشود. حتی کروزکنترل تطبیقی هم ممکن است در توقفها و حرکتهای مکرر (Stop-and-go) خودرو را پرشتاب و نامنظم کند. کروزکنترل برای سرعتهای بزرگراهی طراحی شده، نه ترافیک سنگین.