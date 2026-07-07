درمان خارش سر با سرکه
خارش سر میتواند به صورت دورهای برای هر کسی اتفاق افتد. خارش سر برای افراد آزاردهنده و میتواند منجر به ریزش بیشتر موها شود. به جای امتحان کردن انواع محصولات کارخانهای و درمانهای شیمیایی، از درمان های خانگی محبوب و رایج استفاده کنید. یکی از درمانهای موثر خارش سر، استفاده از سرکه میباشد.
پرورایتس (pruritus) اصطلاح پزشکی است که برای خارش پوست سر استفاده میشود. خارش پوست سر به ویژه در زمشتان و اتاقهای دارای سیستم گرمایشی مرکزی تشدید میشود زیرا هر کدام از این عوامل (گرما/سرما) باعث تشدید مشکل میشوند. جوشهای قرمز دردناک کنار فولیکولهای مو نیز نتیجهی خارش پوست سر است، و هر گونه ریزش موی طولانیمدت را میتوان به این عوامل نسبت داد.
قبل از انتخاب درمان دلیل خارش پوست سر را بررسی کنید. با دقت بافت کف سرتان را نگاه کنید. پوست خشک روی کف سر یا عفونتهایی مانند شوره و پسوریازیس میتواند باعث خارش سر شود.
خارش پوست سر به چند دلیل ایجاد میشود:
– درماتیت سبورهای، که به آن شوره نیز گفته میشود، یکی از رایجترین عوامل خارش پوست سر است.
– فولیکولیت، وضعیتی است که طی آن مواد شیمیایی و خشن شامپوها و نرمکنندهها به ریشه یا فولیکولهای مو آسیب میزنند. این وضعیت منجر به خارش پوست سر و جوشهای مایل به سفید میشود که ممکن است به جوش های قرمز تبدیل شوند. این امر باعث تضعیف ریشهی موها و ریزش آنها میشود. در صورت عدم درمان در طولانی مدت، ممکن است نقاط طاسی بدون هیچ فولیکول مویی روی سر پدیدار شود.
– درماتوفیتوز یا عفونت قارچی پوست سر و پسوریازیس، دو مشکلی هستند که مستقیما منجر به خارش پوست سر میشوند. در درماتوفیتوز، عفونت قارچی به بخشهای بزرگی از مو آسیب میزند و آن ناحیه را به مدت طولانی طاس میکند. در پسوریازیس، پوست خشک بدتر میشود به فولیکولهای مو آسیب میزند.
– خارش نوروپاتیک در رابطه با دیابت شیرین یا عفونت هرپس زوستر دیده میشود.
درمان خارش سر
به جای امتحان کردن انواع محصولات کارخانهای و درمانهای شیمیایی، از درمان های خانگی محبوب و رایج استفاده کنید. یکی از درمانهای موثر خارش سر، که جواب خود را در این زمینه پس داده است استفاده از سرکه میباشد.
تاثیر سرکه در درمان خارش سر
گفته میشود سرکهی سفید شوره و خارش پوست سر را به صورت طبیعی و موثری درمان میکند. دلیل احتمالی آن ممکن است این باشد که سرکه سفید حاوی اسید آستیک است که میتواند جلو رشد قارچها را بگیرد.
مواد لازم:
- سرکه سفید (3 سهم)
- آب (1 سهم)
- روغن زیتون (2 سهم)
سرکهی سفید، روغن زیتون، و آب را با هم مخلوط کنید. میزان هر یک از این مواد به بلندی موهای شما بستگی دارد. پوست سرتان را با این مخلوط ماساژ بدهید تا خارش و شورهی آن برطرف شود. بعد از ۲۰ دقیقه میتوانید آن را کاملا با شامپوی ملایم و آب سرد بشویید. توصیه میشود این درمان را یک یا دو بار در هفته انجام بدهید. ماسک مو بهتر است بعد از شستوشوی مو و روی موهای تمیز استفاده شود.
نحوهی استفاده از سرکه سیب برای خارش سر
سرکهی سیب پوست سر را تمیز و به عنوان یک قابض عمل میکند. اسید مالیک موجود در آن خواص ضدباکتری و ضدقارچ دارد، و تمام سلولهای مردهی پوست سر را انباشته شده و باعث خارش آن شدهاند، برطرف میکند. سرکهی سیب اسیدیته (pH) پوست سر را تنظیم میکند.
رشد باکتریها بستگی زیادی به میزان PH محیطی که در آن رشد میکنند، دارد و از این رو اگر PH پوست سر تنظیم شود، رشد باکتریها کاهش و شوره سر درمان میشود. استفاده از سرکه برای ایجاد این تغییر در پوست سر، یک درمان خانگی عالی محسوب میشود که در کاهش خارش سر نیز بسیار عالی و موثر عمل میکند.
مواد لازم:
- سرکهی سیب (۱ سهم)
- آب (۴ سهم)
سرکه سیب را با آب مخلوط کنید. میتوانید اینکار را به کمک یک اسپری انجام دهید. در حمام بعد از اینکه موها را خیس کردید، این محلول را به روی پوست سر و ریشه موها اسپری کنید و به خوبی با سر انگشتان دست ماساژ دهید. اجازه دهید 20 دقیقه روی سرتان بماند و سپس موها وسر خود را شستشو دهید. برای نتیجهگیری بهتر دوبار در هفته اینکار را انجام دهید.
نکاتی برای جلوگیری از خارش پوست سر
– برای شستن موها از شامپو بچه استفاده کنید. شامپو بچه ملایم است و بدون هرگونه آزار بیشتر برای پوست سر، موها را به خوبی تمیز میکند.
– موهایتان را با آب ولرم یا سرد بشویید. آب داغ رطوبت را از بین میبرد، و باعث میشود پوست سر خشک و در نتیجه دچار خارش شود.
– شستشوی مداوم موها نیز، چربی طبیعی پوست سر را زدوده و باعث خشکی آن میشود.
– روزانه حداقل ۸ لیوان آب بنوشید تا پوست سرتان مرطوب بماند و رژیمی سرشار از ویتامینهای ب و سی، آهن و روی مصرف کنید.
– استفاده از محصولات حالتدهنده، سشوار و اتوی مو را محدود کنید، زیرا باعث آسیب بیشتر به موها و پوست سر میشوند.
– همیشه از شانهها و برسهای مجزا استفاده کنید و آن را با دیگران به اشتراک نگذارید.
– اگر استفاده از محصولات مراقبتی جدیدی را برای موهایتان شروع کردهاید، ممکن است مشکل به خاطر آن باشد. هر چه سریعتر استفاده از آن را متوقف کنید.